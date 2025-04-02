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2 людей загинули, ще 2 поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини

Анастасія ПроцСереда, 2 квітня 2025, 10:27
2 людей загинули, ще 2 поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини
ФОТО: ДОНЕЦька ОВА

1 квітня російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та адмінбудівлі.

Джерело: голова ОВА Вадим Філашкін

Деталі: У Покровському районі під ворожим ударом опинилися Красний Лиман Мирноградської громади, Покровськ, Родинське та Білицьке. Загинули двоє людей, ще одна поранена, пошкоджено десятки будинків та гуртожиток.

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фото: Донецька ОВА

У Краматорському районі в Лимані, Іллінівці, Дружківці та Костянтинівці окупанти пошкодили житлові будинки, лінії електропередач і газогін. В Іллінівці одна людина зазнала поранень.

 
фото: Донецька ОВА

У Бахмутському районі постраждали Сіверськ і Серебрянка – росіяни пошкодили 18 будинків.

Водночас попри постійні атаки, триває евакуація мирних жителів. За добу з лінії фронту евакуйовано 140 людей, серед них 28 дітей.

Донецька областьобстрілжертви
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