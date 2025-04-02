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У Львові правоохоронці знешкодили 2-х "гастролерів", які планували підірвати відділок поліції

Станіслав ПогоріловСереда, 2 квітня 2025, 10:52
У Львові правоохоронці знешкодили 2-х гастролерів, які планували підірвати відділок поліції
Фото: Львівська облпрокуратура

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією затримали "на гарячому" 2-х російських агентів, які прибули до Львова, щоб підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції.

Джерело: ОГП, Львівська облпрокуратура, СБУ

Дослівно: "За даними слідства, підозрювані за грошову винагороду погодилися на виконання завдання представника РФ. Згідно інструкції, отриманої через месенджер Telegram, фігуранти прибули до Львова і за визначеними координатами забрали вибухівку, заздалегідь приховану в сумці. Відповідно до попередньо обумовленого плану, підозрювані повинні були закласти замасковану вибухівку в адмінбудівлі одного із райвідділків поліції Львова".

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Деталі: В СБУ повідомили, що однією із виконавців "замовлення" є 22-річна мешканка Києва, яка шукала "легкі гроші" на Telegram-каналах. Повідомляється, що  її завербував співробітник російських спецслужб і дав "тестове" завдання – розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди.

 

Згодом агентку відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До здійснення злочину вона залучила свого знайомого 21-річного киянина.

 

Після прибуття до західної області зловмисники отримали від куратора координати схрону, з якого забрали саморобний вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник.

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Також поблизу "цілі" вони збирались встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила обох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала "на гарячому", коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

ЛьвівтерактСБУ
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