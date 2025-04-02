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"Жінки відбивали від ТЦК": у Львові стався новий конфлікт із військовими

Валентина РоманенкоСереда, 2 квітня 2025, 12:34
Жінки відбивали від ТЦК: у Львові стався новий конфлікт із військовими
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1 квітня у Львові трапився інцидент між військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соцдопомоги і військовозобов’язаним: останній утік, його оголосять у розшук.

Джерело: відео, поширене в соцмережах, Львівський обласний ТЦК та СП

Деталі: Увечері вівторка з’явилося відео, який знімав перехожий на телефон: на вулиці Симоненка у Львові представники ТЦК намагаються затримати чоловіка у цивільному, на його захист кидається вищевказаний перехожий і закликає жінок "відбити" військовозобов’язаного.

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На відео зафіксовано зокрема, як представники ТЦК тягнуть цивільного за руки, а він впирається, в сутичці один із людей у формі б'є чоловіка по голові. В результаті штовханини військовозобов’язаний тікає.

Ось як ситуацію пояснили в обласному ТЦК. Вказано, що напередодні в один з РТЦК та СП у місті Львові наряд поліції доставив порушника військового обліку. Громадянина направили на проходження військово-лікарської комісії та згідно з її висновком визнали придатним до військової служби.

Після чого останній намагався здійснити втечу й був затриманий військовослужбовцями, що чергували при ВЛК. Внаслідок подій зав’язалася сутичка з цивільними громадянами.

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У ТЦК наголошують, що будь-які спроби з боку військовослужбовців пояснити ситуацію щодо військовозобов’язаного виявилися марними. Це в свою чергу призвело до надмірних емоцій.

Під час штовханини один із військовослужбовців отримав травму руки від удару завданого правопорушником, кажуть у ТЦК. Щодо цього факту – подано відповідну заяву до національної поліції про напад на військовослужбовця.

У підсумку військовозобов’язаному громадянину вдалося втекти. Він буде оголошений у розшук, наголошують у ТЦК. Щодо цього епізоду керівництвом Львівського ОТЦК та СП також призначено службове розслідування.

Дослівно ТЦК: "Чи відповідатимуть ті, хто перешкоджають військовослужбовцям виконувати їхні службові обов’язки, питання риторичне. Щодо дій громадянина, який намагаючись "відбити" військовозобов’язаного, кричав: "Жінки, допомагайте! Допомагайте, жінки!", то під час війни, в якій армія критично потребує підсилення, таке перешкоджання заходам мобілізації не витримує жодної критики. Як для громадянина – ці дії можна трактувати, як ворожі щодо власної держави; як для чоловіка – така поведінка негідна й принизлива".

Що передувало: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що порушення прав людини з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної допомоги набули масового характеру.

ТЦКправа людинимобілізація
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