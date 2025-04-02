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Умєров: Завершуємо перший етап реформи ВЛК – що змінюється для військовозобов’язаних

Валентина РоманенкоСереда, 2 квітня 2025, 12:53
Умєров: Завершуємо перший етап реформи ВЛК – що змінюється для військовозобов’язаних
ілюстрація МОУ

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про завершення першого етапу реформи військово-лікарських комісій: з 1 квітня всі ВЛК мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Що змінюється для військовозобов’язаних:

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  • висновки ВЛК створюються онлайн – швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків
  • інформація автоматично потрапляє до реєстру "Оберіг"
  • дані про придатність або не придатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку "Резерв+"
  • не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК".

Деталі: За словами міністра, з 1 березня МОУ готувало систему до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвались в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучились команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей.

Умєров зазначає, що реформа ВЛК – це частина великої трансформації, яку МОУ реалізує спільно з Міністерством охорони здоров’я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами – за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і програми спеціального радника з питань оборони.

Що передувало: У січні Міноборони запустило електронні направлення на ВЛК в застосунку "Резерв+".

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З 1 квітня в Україні остаточно запрацював електронний кабінет військово-лікарської комісії (ВЛК).

мобілізаціяУмєров РустемМіноборони
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