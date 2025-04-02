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У Трампа вже вивчають вартість захоплення Гренландії – WP

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукСереда, 2 квітня 2025, 13:10
У Трампа вже вивчають вартість захоплення Гренландії – WP
Фото ілюстративне з pixabay.com

Білий дім хоче оцінити, скільки коштуватиме Америці контроль над Гренландією на тлі численних заяв президента США Дональда Трампа про бажання захопити острів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: За словами трьох співрозмовників видання, посадовці Білого дому останніми тижнями здійснили певні кроки для визначення фінансових наслідків "приєднання" Гренландії до США, включно з вартістю надання державних послуг 58 тисячам її жителів.

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Пряма мова високопосадовця Білого дому: "Зараз обговорюється питання про те, якими будуть витрати і вигоди для Сполучених Штатів Америки, якщо ми придбаємо Гренландію. У скільки нам обійдеться збереження Гренландії як території Сполучених Штатів?".

За його словами, аналіз витрат ґрунтується на тому, "чи проголосують жителі Гренландії і чи підтримають вони це".

Також співробітники бюджетного відділу Білого дому намагаються зрозуміти, який дохід у бюджет США могли б принести природні ресурси острова.

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Так, за даними WP, посадовці думають над тим, щоб запропонувати уряду Гренландії вигіднішу угоду, ніж їй пропонує Данія, яка наразі субсидує послуги на острові на суму близько 600 мільйонів доларів на рік.

Видання зазначає, що все це свідчить те, що амбіції адміністрації щодо придбання Гренландії виходять за рамки роздумів Трампа і починають відображатися в урядовій політиці США.

За словами джерела WP, з усіх потенційних придбань, про які говорив Трамп, включно з Канадою і Панамським каналом, "він розглядає Гренландію як найпростіше".

При цьому представник Білого дому зауважив, що придбання Гренландії наразі не найважливіше в питаннях нацбезпеки США.

За його словами, воно стане можливим після закінчення війни між Росією та Україною, забезпечення миру в Ізраїлі та Газі й стримування Ірану – всіх пунктів порядку денного на цей рік.

Передісторія:

  • Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Гренландію разом зі своєю дружиною Ушею і поспілкувався з військовослужбовцями на військовій базі Пітуффік на північно-західному узбережжі Гренландії. Перебуваючи там, він сказав, що Данія "погано попрацювала на користь народу Гренландії".
  • Венс також повторив твердження президента Трампа про те, що острів є життєво важливим для національної безпеки США. Переважна більшість населення виступає проти входження Гренландії до складу США.
  • Наступного дня після візиту Венса до Гренландії кілька сотень людей зібрались біля американського посольства у Копенгагені, висловлюючи протест проти намірів США взяти під контроль Гренландію.

США
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