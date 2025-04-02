Закон один для всіх: Макрон вперше прокоментував обвинувальний вирок Ле Пен

Президент Франції Емманюель Макрон вперше прокоментував резонансний вирок лідерці ультраправих Марін Ле Пен у справі про махінації з наймом помічників у Європарламенті, повідомила речниця уряду Софі Прімас.

Джерело: "Європейська правда" з посиланнм на BFMTV

Деталі: За її словами, Макрон наголосив на трьох ключових пунктах – про те, що судова система є незалежною, про неприйнятність погроз на адресу суддів, які займалися справою, та на тому, що кожен має право на справедливий суд і закон – один для всіх.

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Le Figaro/AFP з посиланням на учасників зустрічі повідомляють, що також Макрон зауважив, що кожна особа, щодо якої винесено вирок, зберігає право на апеляцію.

Передісторія:

31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен засудили до двох років реального терміну, які вона зможе відбувати з електронним браслетом, та на 5 років заборонили обиратися на виборні посади – що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Ле Пен порівняла вирок з "ядерною бомбою" і заявила, що не проситиме президентського помилування, а також подала апеляцію. На її захист висловилися французькі праві та численні лідери правих політсил у Європі, у тому числі прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та угорський прем’єр Віктор Орбан.

Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо апеляції Ле Пен влітку 2026 року. Це залишає для неї шанс все ж взяти участь у кампанії, якщо вона виграє апеляцію.

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