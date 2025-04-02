У Києві на вихідні зупинять рух поїздів метро між станціями "Лісова" та "Дніпро"

У Києві через ремонт Дарницького шляхопроводу і задля безпеки пасажирів 5 та 6 квітня зупинять рух поїздів метро між станціями "Лісова" та "Дніпро".

Джерело: повідомлення КМДА

Дослівно: "Цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені".

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Деталі: Поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" відповідно до графіка руху вихідного дня.

Натомість дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси № 1М з інтервалом руху до 10 хв:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська". Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Також буде збільшено кількість трамваїв №№ 8, 27 та автобусів № 118.

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"Із 7 квітня станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі", - запевнили в КМДА.