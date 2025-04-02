В Угорщині ухвалили вийти з Міжнародного кримінального суду – "Радіо Свобода"

В Угорщині на закритій зустрічі з послами минулого тижня міністр юстиції цієї країни Бенце Тужон оголосив, що Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на угорську службу "Радіо Свобода"

Деталі: Зустріч послів, яких міністр поінформував про наміри Будапешта, проходила за особливих обставин. За словами кількох джерел, у залі використовувалися камери з програмою розпізнавання осіб, щоб переконатися, що присутні лише запрошені гості.

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Дипломати сиділи на стільцях із зазначенням їхніх імен, а якщо хтось запізнювався, час запізнення писався на спинці стільця.

Політичне рішення про вихід Угорщини із МКС фактично було ухвалено кілька тижнів тому, але уряд все ще чекав, якою буде позиція президента США Дональда Трампа щодо МКС.

За словами співрозмовника Szabad Europa, після того, як 5 лютого Трамп заявив, що введе санкції проти суду у зв'язку з ордером на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, "угорський уряд сприйняв це як зелене світло".

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Журналісти дізналися також подробиці процедури виходу Угорщини з МКС. Згідно з нею, уряд внесе до парламенту проєкт резолюції про вихід, і якщо його буде прийнято більшістю голосів, то вихід буде офіційно ініційовано.

За даними джерел, текст проєкту рішення про вихід Угорщини з МКС буде розміщено на сайті парламенту найближчим часом.

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