Міністри оборони "коаліції рішучих" зустрінуться в штаб-квартирі НАТО
Середа, 2 квітня 2025, 15:42
Міністри оборони країн з так званої "коаліції рішучих" наступного тижня зберуться у штаб-квартирі НАТО.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО
Деталі: Міністри оборони "коаліції рішучих" зустрінуться у четвер 10 квітня.
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Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі з ініціативи Британії та Франції.
Зустріч відбудеться напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") 11 квітня, яке скликають Велика Британія та Німеччина.
На попередньому саміті "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня досягли домовленостей про нові пакети військової допомоги Україні.
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