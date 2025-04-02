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Міністри оборони "коаліції рішучих" зустрінуться в штаб-квартирі НАТО

Марія Ємець, Євген КізіловСереда, 2 квітня 2025, 15:42
Міністри оборони коаліції рішучих зустрінуться в штаб-квартирі НАТО
фото: Getty Images

Міністри оборони країн з так званої "коаліції рішучих" наступного тижня зберуться у штаб-квартирі НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО

Деталі: Міністри оборони "коаліції рішучих" зустрінуться у четвер 10 квітня. 

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Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі з ініціативи Британії та Франції.

Зустріч відбудеться напередодні наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") 11 квітня, яке скликають Велика Британія та Німеччина.

На попередньому саміті "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня досягли домовленостей про нові пакети військової допомоги Україні. 

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НАТОУкраїнавійна
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