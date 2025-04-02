Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: поранено 4 людей, серед них дитина
2 квітня російські війська влучили безпілотником "Молнія" у багатоповерхівку в Харкові, внаслідок чого постраждали 4 людини, серед них 10-річний хлопчик.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубов: "У Харкові пролунав вибух! Попередньо, БпЛА "Молнія" вдарив по Київському району міста. Профільні служби прямують до місця влучання".
Деталі: Згодом Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, влучання сталося в 16-поверховий житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.
Потім Терехов уточнив, що ворожий БПЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку. За його словами, є попередня інформація про двох постраждалих, що знаходилися у квартирі по якій вдарив безпілотник.
Також внаслідок удару пошкоджено шість авто у дворі.
Пряма мова Терехова: "У обох постраждалих осколкові поранення"
Оновлено: 16:34 очільник Харківської ОВА повідомив, що у Київському районі Харкова внаслідок ворожої атаки постраждали 65-річна жінка та 10-річний хлопчик.
Пізніше Терехов написав, що відомо вже про чотирьох постраждалих.