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Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: поранено 4 людей, серед них дитина

Анастасія ПроцСереда, 2 квітня 2025, 16:29
Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: поранено 4 людей, серед них дитина
Ілюстративне фото: Getty Images

2 квітня російські війська влучили безпілотником "Молнія" у багатоповерхівку в Харкові, внаслідок чого постраждали 4 людини, серед них 10-річний хлопчик.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубов: "У Харкові пролунав вибух! Попередньо, БпЛА "Молнія" вдарив по Київському району міста. Профільні служби прямують до місця влучання".

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Деталі: Згодом Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, влучання сталося в 16-поверховий житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

Потім Терехов уточнив, що ворожий БПЛА вдарив по 8-му поверху багатоквартирного будинку. За його словами, є попередня інформація про двох постраждалих, що знаходилися у квартирі по якій вдарив безпілотник. 

Також внаслідок удару пошкоджено шість авто у дворі.

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Пряма мова Терехова: "У обох постраждалих осколкові поранення"

Оновлено: 16:34 очільник Харківської ОВА повідомив, що у Київському районі Харкова внаслідок ворожої атаки постраждали 65-річна жінка та 10-річний хлопчик.

Пізніше Терехов написав, що відомо вже про чотирьох постраждалих.

Харків
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