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РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: 4 загиблих, понад 10 поранено

Валентина Романенко, Тетяна ОлійникСереда, 2 квітня 2025, 19:13
РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу: 4 загиблих, понад 10 поранено
Фото - ДСНС Дніпропетровщини

Вдень 2 квітня російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг, попередньо – балістичною ракетою, за оновленими даними, загинули чотири людини, ще 14 зазнали поранень.

Джерело: Повітряні сили, очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у соцмережах, президент України Володимир Зеленський

Деталі: О 17.03 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль в напрямку Кривого Рогу.

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Голова ОВА повідомив, що ворог вдарив по одному з підприємств.

За інформацією обласної адміністрації, станом на 17.55, загинули четверо, є поранені. Серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені, зазначає Лисак.

Пошкоджено багатоквартирні будинки. Сталася пожежа. 

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За словами Вілкула, по місту прилетіла балістична ракета ворога.

До відбою повітряної тривоги мешканців закликають бути у безпечному місці.

Станом на 18:57 стало відомо про ще одну дитину, постраждалу у Кривому Розі. Це 6-річна дівчинка. Допомогу їй надали на місці.

Натомість 8-річний хлопчик, за уточненою інформацією, "важкий". Він у травматологічному відділенні. Лікарі поряд і роблять все необхідне.

Загалом через атаку – 13 потерпілих.

 
Фото - ДСНС Дніпропетровщини
 
Фото - ДСНС Дніпропетровщини
 
Фото - ДСНС Дніпропетровщини
 
Фото - ДСНС Дніпропетровщини

Також на удар відреагував президент України Володимир Зеленський. "Усі подібні російські удари доводять, що Україні потрібно достатньо систем і ракет ППО, щоб ми могли захистити всіх людей в Україні від російського терору. Працюємо з усіма партнерами заради цього", – написав він.

О 19:13 Лисак повідомив, що пожежу, яка виникла через удар по Кривому Рогу, рятувальники загасили.

Вибуховою хвилею у місті пошкоджені спортзал, вікна в адмінбудівлі та багатоповерхівках. Постраждалих вже 14.

Кривий Рігракетний удар
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