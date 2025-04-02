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Фіцо заявив, що "готовий негайно" говорити з Україною

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 2 квітня 2025, 17:47
Фіцо заявив, що готовий негайно говорити з Україною
фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевняє, що його уряд зацікавлений у третій зустрічі з урядом України.

Джерело: слова Фіцо наводить портал Denník N, пише "Європейська правда"

Деталі: На пресконференції в середу Фіцо заявив, що готовий до телефонної розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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"Ми готові негайно", – наголосив прем'єр-міністр Словаччини.

Також Фіцо додав, що міжурядова зустріч України та Словаччини може відбутися в будь-якій з двох країн поблизу кордону – але темою переговорів на ній можуть бути лише цивільні проєкти, а не зброя.

Нагадаємо, протягом минулого року українська та словацька сторони проводили міжурядові консультації – у квітні у словацькому місті Міхаловце та у жовтні під Ужгородом.

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Але пізніше Роберт Фіцо вдався до публічної різкої критики президента України Володимира Зеленського за припинення транзиту газу з Росії.

Читайте також: Фіцо посилює тиск: чи змусять Україну розблокувати транзит російського газу.

СловаччинаУкраїнаФіцоШмигаль
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