Фіцо заявив, що "готовий негайно" говорити з Україною
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевняє, що його уряд зацікавлений у третій зустрічі з урядом України.
Джерело: слова Фіцо наводить портал Denník N, пише "Європейська правда"
Деталі: На пресконференції в середу Фіцо заявив, що готовий до телефонної розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
"Ми готові негайно", – наголосив прем'єр-міністр Словаччини.
Також Фіцо додав, що міжурядова зустріч України та Словаччини може відбутися в будь-якій з двох країн поблизу кордону – але темою переговорів на ній можуть бути лише цивільні проєкти, а не зброя.
Нагадаємо, протягом минулого року українська та словацька сторони проводили міжурядові консультації – у квітні у словацькому місті Міхаловце та у жовтні під Ужгородом.
Але пізніше Роберт Фіцо вдався до публічної різкої критики президента України Володимира Зеленського за припинення транзиту газу з Росії.
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