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В Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Тетяна ОлійникСереда, 2 квітня 2025, 20:08
В Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
Скриншот - Mash

В Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, один з пілотів загинув.

Джерело: російське видання Медуза з посиланням на Міноборони РФ, телеграм-канали

Деталі: Міноборони Росії повідомило, що літак зазнав аварії під час виконання планового польоту. Екіпаж із чотирьох осіб катапультувався, унаслідок приземлення один льотчик загинув.

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За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Телеграм-канал Mash уточнює, що літак упав в Усольському районі. Під час падіння він зачепив лінію електропередач.

Довідка: Літаки Ту-22М3 беруть участь у війні проти України. Бомбардувальники неодноразово завдавали ударів ракетами Х-22/Х-32, у тому числі по житлових будинках та об’єктах інфраструктури, що зумовило численні жертви серед цивільного населення.

Росіяавіа
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