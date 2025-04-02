В Іркутській області РФ розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

В Іркутській області розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, один з пілотів загинув.

Джерело: російське видання Медуза з посиланням на Міноборони РФ, телеграм-канали

Деталі: Міноборони Росії повідомило, що літак зазнав аварії під час виконання планового польоту. Екіпаж із чотирьох осіб катапультувався, унаслідок приземлення один льотчик загинув.

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За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Телеграм-канал Mash уточнює, що літак упав в Усольському районі. Під час падіння він зачепив лінію електропередач.

Довідка: Літаки Ту-22М3 беруть участь у війні проти України. Бомбардувальники неодноразово завдавали ударів ракетами Х-22/Х-32, у тому числі по житлових будинках та об’єктах інфраструктури, що зумовило численні жертви серед цивільного населення.