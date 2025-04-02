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Білий дім: Волц використовував Gmail не для секретної інформації

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 2 квітня 2025, 21:43
Білий дім: Волц використовував Gmail не для секретної інформації
Майк Волц, фото Getty Images

У Білому домі підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц користувався незахищеним поштовим сервісом Gmail із робочих питань, але не надсилав там секретні дані.

Джерело: такий коментар речник Ради з національної безпеки США Браян Гʼюз надав агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Раніше The Washington Post повідомило, що члени Ради національної безпеки при президенті Трампі, включно з Волцом, вели урядові справи через особисті акаунти Gmail.

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Серед іншого, радник Трампа нібито отримував на свою скриньку Gmail менш конфіденційну, але потенційно делікатну інформацію, зокрема свій розклад та інші робочі документи.

За словами речника Ради нацбезпеки США, Волц справді отримував на особисту електронну пошту "електронні листи і запрошення до календаря від старих контактів".

"Він ніколи не надсилав секретні матеріали через свою особисту електронну пошту або будь-яку незахищену платформу", – додав він.

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Також Гʼюз запевнив, що всі співробітники Ради нацбезпеки знають про необхідність використовувати захищені канали інформації і про те, що "будь-яка неурядова кореспонденція повинна бути збережена для дотримання вимог законодавства про документацію".

Листування в Gmail стало ще одним прикладом сумнівної практики використання незахищених каналів зв’язку посадовцями команди Трампа після скандалу з месенджером Signal.

Оскільки й сам Трамп, і посадовці його адміністрації заперечували, що в чаті обговорювалася секретна інформація, The Atlantic 26 березня опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.

У Білому домі нещодавно офіційно заявили, що скандал із Signal для них "закритий".

США
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