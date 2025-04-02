Розвідка: Росія активізувала інформаційну операцію проти України

Служба зовнішньої розвідки зафіксувала перехід у гостру фазу ворожої інформаційної операції, яку веде Росія проти України.

Джерело: сайт СЗРУ

Деталі: Як повідомляється, мета операції – ліквідувати українську державність "не на полі бою, а в головах людей" через делегітимізацію української влади, знецінення демократичних інституцій та нав’язування зовнішнього політичного сценарію з ознаками контрольованої капітуляції.

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Операція проводиться із задіянням можливостей спеціальних служб РФ під загальною координацією адміністрації Володимира Путіна.

За даними розвідки, сутність ворожої операції полягає в тому, щоб під виглядом "миротворчих ініціатив" і "аналітичного дискурсу" нав'язати українському та міжнародному суспільству думку про:

нібито втрату легітимності українською владою через непроведення виборів під час воєнного стану;

потребу в "тимчасовій адміністрації" під егідою ООН, США, ЄС або навіть у "форматі четвірки" з РФ;

неможливість укладення Росією мирної угоди з українською владою, що, за задумом ворога, має стати casus belli для зміни політичного курсу.

На переконання розвідників, Росія для втілення своїх задумів використовує такі методи:

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формально західні або "нейтральні" медіа, які виступають як проксі для російських тез;

анонімні телеграм-канали, які видають себе за "інсайдерів" у ЗСУ чи політичному керівництві;

координовану хвилю емоційних відео в TikTok і YouTube з наративами "Захід більше не підтримує Україну", "нас обманули", "потрібні зміни у владі", а також "час для зміни", "потрібен інший уряд для миру";

масове поширення матеріалів деструктивного характеру з однаковими тезами у соцмережах із підключенням бот-мереж та акаунтів, пов’язаних із проросійськими структурами в Європі та Латинській Америці. Вони публікують псевдодокументи, заяви та "аналітичні записки", що ставлять під сумнів повноваження української влади;

цитування проросійських "експертів" з титулами "колишніх дипломатів", "незалежних політологів", "ветеранів ООН", які просувають тезу про те, що "навіть Заходу потрібна інша Україна";

використання українських фігурантів справ про державну зраду для легітимації наративів (зокрема публікації та коментарі представників колишніх проросійських політичних структур).

Дослівно: "Ці дії супроводжуються інфільтрацією кремлівських наративів у структури впливу країн-партнерів України, зокрема через організацію публічних "дискусій" на теми легітимності влади, перспектив переговорів без участі України та нібито "втрати довіри" до Києва".