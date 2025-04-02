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Армія РФ завдала ударів по Покровську: 1 людина загинула, 6 поранені

Тетяна ОлійникСереда, 2 квітня 2025, 22:42
Армія РФ завдала ударів по Покровську: 1 людина загинула, 6 поранені
Фото ілюстративне - Getty Images

Російська армія 2 квітня завдала ударів по Покровську в Донецькій області, унаслідок цього 1 людина загинула, ще 6 поранено.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "У першій половині дня під час атаки окупантів травмовано подружжя віком  64 і 67 років, а також 62-річного чоловіка.

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Вдень внаслідок чергового влучання боєприпасу по приватному сектору загинув 53-річний місцевий житель".

Деталі: Увечері росіяни знову обстріляли місто: поранені чоловіки 48, 28 і 29 років.

Донецька областьобстрілвійна
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