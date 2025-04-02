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ЗМІ: Представники США вперше не приїдуть на "Рамштайн"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 2 квітня 2025, 22:59
ЗМІ: Представники США вперше не приїдуть на Рамштайн
Getty Images

Глава Пентагону США Піт Гегсет не буде присутній на засіданні Контактної групи з питань оборони України 11 квітня.

Джерело: про це стало відомо порталу Defense News від співрозмовників у Європі та американського джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними Defense News, Гегсет не приєднається до засідання "Рамштайну" особисто чи по відеозвʼязку.

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Також не очікується, що Пентагон відправить на зустріч високопосадовців чи інших представників, які зазвичай супроводжують міністра.

Як сказав Defense News американський посадовець, США все ще оцінюють, як саме їхні представники братимуть участь у різних форматах на підтримку України, зокрема повʼязаних з військовою допомогою.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України може стати першим без присутності США, які його заснували у 2022 році та роботу якого координували весь цей час.

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Після початку президентства Дональда Трампа провідну роль у "Рамштайні" взяла на себе Велика Британія, і попереднє засідання формату у лютому відбулось за її головування.

На тому "Рамштайні" міністр оборони США Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

На прийдешньому засіданні Контактної групи, яке відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, співголовуватимуть Британія та Німеччина.

СШАРамштайн
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