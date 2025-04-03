Окупанти обстріляли Харківщину: поранено мирного жителя, пошкоджено житлові будинки
Четвер, 3 квітня 2025, 00:30
Російські війська обстріляли село в Куп’янському районі Харківської області з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок атаки поранено місцевого жителя, пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, 2 квітня близько 15:00 російські військові обстріляли село Андріївка.
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За попередніми даними, окупанти били по населеному пункту з РСЗВ.
Дослівно: "Осколкове поранення отримав 59-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання допомоги.
Пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, місцевий будинок культури, авто".
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Передісторія:
- 31 березня російські війська завдали удару кількома керованими авіаційними бомбами по місту Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого поранення дістали чоловік і дві жінки.
- Того ж дня росіяни обстріляли Куп'янськ з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Унаслідок цього постраждали мирні жителі – 35-річна жінка та 63-річний чоловік дістали поранення.