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Окупанти обстріляли Харківщину: поранено мирного жителя, пошкоджено житлові будинки

Іван Д'яконовЧетвер, 3 квітня 2025, 00:30
Окупанти обстріляли Харківщину: поранено мирного жителя, пошкоджено житлові будинки
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська обстріляли село в Куп’янському районі Харківської області з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Внаслідок атаки поранено місцевого жителя, пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 2 квітня близько 15:00 російські військові обстріляли село Андріївка. 

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За попередніми даними, окупанти били по населеному пункту з РСЗВ.

Дослівно: "Осколкове поранення отримав 59-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання допомоги.

Пошкоджено понад 10 житлових будинків, господарчі споруди, місцевий будинок культури, авто".

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Передісторія: 

  • 31 березня російські війська завдали удару кількома керованими авіаційними бомбами по місту Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого поранення дістали чоловік і дві жінки.
  • Того ж дня росіяни обстріляли Куп'янськ з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Унаслідок цього постраждали мирні жителі – 35-річна жінка та 63-річний чоловік дістали поранення.

Харківська областьжертвиросійсько-українська війнаобстріл
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