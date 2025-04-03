З окупованих територій та РФ в Україну повернули ще 11 дітей – Лубінець

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 2 квітня, що з тимчасово окупованих територій повернули ще 9 дітей, а з Росії – 2.

Джерело: Дмитро Лубінець в Telegram

Пряма мова: "За зверненням громадян до Офісу Омбудсмана та у межах реінтеграційних заходів посприяли поверненню 9 дітей з тимчасово окупованої території України, ще двох – з території РФ".

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Деталі: Як повідомив Лубінець, вік дітей від 2 до 17 років. На окупованій території родини з проукраїнською позицією жили під тиском, їх переслідували, залякували та позбавляли прав, що було небезпечним для дітей.

Український омбудсман проінформував, що з окупації повернули вагітну жінку з дитиною. Окупанти залякували її та не надавали медичної допомоги через відсутність російських документів. Після повернення вона отримала необхідне лікування й народила дівчинку.

Також евакуювали 11-річного хлопчика з мамою. Вони залишалися на окупованій території, поки батько був у полоні.

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Після його звільнення жінка попросила допомоги у виїзді. Тепер родина на підконтрольній Україні території та скоро возз'єднається.

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