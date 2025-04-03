З окупованих територій та РФ в Україну повернули ще 11 дітей – Лубінець
Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 2 квітня, що з тимчасово окупованих територій повернули ще 9 дітей, а з Росії – 2.
Джерело: Дмитро Лубінець в Telegram
Пряма мова: "За зверненням громадян до Офісу Омбудсмана та у межах реінтеграційних заходів посприяли поверненню 9 дітей з тимчасово окупованої території України, ще двох – з території РФ".
Деталі: Як повідомив Лубінець, вік дітей від 2 до 17 років. На окупованій території родини з проукраїнською позицією жили під тиском, їх переслідували, залякували та позбавляли прав, що було небезпечним для дітей.
Український омбудсман проінформував, що з окупації повернули вагітну жінку з дитиною. Окупанти залякували її та не надавали медичної допомоги через відсутність російських документів. Після повернення вона отримала необхідне лікування й народила дівчинку.
Також евакуювали 11-річного хлопчика з мамою. Вони залишалися на окупованій території, поки батько був у полоні.
Після його звільнення жінка попросила допомоги у виїзді. Тепер родина на підконтрольній Україні території та скоро возз'єднається.
Нагадаємо:
- 2 квітня стало відомо, що Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще двох дітей. Йдеться про дівчинку та 11-річного хлопця, матір якого вбили росіяни.