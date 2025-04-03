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Bloomberg: У США застерегли інші країни від відповіді на нові мита Трампа

Степан ГафткоЧетвер, 3 квітня 2025, 02:12
Bloomberg: У США застерегли інші країни від відповіді на нові мита Трампа
Фото з Facebook The Heritage Foundation

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг торговельних партнерів США від відповіді на нові мита, які запровадив президент Дональд Трамп.

Джерело: інтерв'ю Бессента Bloomberg Television 

Пряма мова: "Я б не намагався мститися (Трампу за нові мита – ред.). Поки ви не відповісте, це буде найвища цифра".

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Деталі: Бессент зробив відповідну заяву незабаром після того, як Трамп оголосив про введення універсального базового тарифу на рівні 10% для численних торговельних партнерів, а також значно вищих додаткових податків для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу.

У своєму інтерв'ю міністр зауважив, що деякі країни звернулися до США, аби почати торговельні перемовини. Бессент зазначив, що адміністрація Трампа "дасть деякий час на те, щоб все налагодилось", а потім "побачить, куди все іде".

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