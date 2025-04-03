Bloomberg: У США застерегли інші країни від відповіді на нові мита Трампа
Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг торговельних партнерів США від відповіді на нові мита, які запровадив президент Дональд Трамп.
Джерело: інтерв'ю Бессента Bloomberg Television
Пряма мова: "Я б не намагався мститися (Трампу за нові мита – ред.). Поки ви не відповісте, це буде найвища цифра".
Деталі: Бессент зробив відповідну заяву незабаром після того, як Трамп оголосив про введення універсального базового тарифу на рівні 10% для численних торговельних партнерів, а також значно вищих додаткових податків для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу.
У своєму інтерв'ю міністр зауважив, що деякі країни звернулися до США, аби почати торговельні перемовини. Бессент зазначив, що адміністрація Трампа "дасть деякий час на те, щоб все налагодилось", а потім "побачить, куди все іде".
Нагадаємо:
- Ввечері 2 квітня стало відомо, що Трамп запроваджує "взаємні мита" проти усіх країн світу.
- Трамп підтвердив, що його адміністрація запровадить 25% тарифи на імпорт автомобілів, починаючи з 3 квітня.