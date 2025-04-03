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МЗС Франції: Військова конфронтація через ядерну програму Ірану "майже неминуча"

Уляна Кричковська, Іван Д'яконовЧетвер, 3 квітня 2025, 02:32
МЗС Франції: Військова конфронтація через ядерну програму Ірану майже неминуча
Жан-Ноель Барро. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час парламентських слухань у середу, 2 квітня, попередив, що у разі неспроможності світових держав швидко досягти нової угоди з Іраном щодо його ядерної програми, військова конфронтація видається "майже неминучою".

Джерело: Reuters, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначає агентство, європейські держави намагаються створити дипломатичний шлях для досягнення угоди щодо обмеження діяльності Ірану зі збагачення урану до літа і до жовтня 2025 року, коли закінчується термін дії санкцій ООН, пов'язаних з угодою 2015 року щодо ядерної програми Ірану зі світовими державами.

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Західні держави заявляють, що ядерна програма є замаскованою спробою створити атомну бомбу.

Пряма мова Барро: "Вікно можливостей вузьке. У нас є лише кілька місяців до закінчення терміну дії цієї угоди (2015 року – ред.). У разі невдачі військова конфронтація буде майже неминучою".

Деталі: Співрозмовники у дипломатичних колах агентства повідомили, що міністри Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами угоди 2015 року, сподіваються обговорити це питання держсекретарем США Марко Рубіо, коли вони зберуться в Брюсселі на міністерську зустріч НАТО цього тижня.

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Трамп вивів США з угоди 2015 року, яка накладала суворі обмеження на ядерну діяльність Тегерана в обмін на послаблення санкцій.

Відтоді Іран значно перевищив встановлені цією угодою ліміти на збагачення урану, виробляючи запаси з високим рівнем чистоти розщеплення, набагато вищим за той, який, на думку західних держав, є виправданим для цивільної енергетичної програми, і близьким до того, який необхідний для ядерних боєголовок.

Передісторія: 

  • На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.
  • За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.
  • У неділю, 30 березня, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що відкидає прямі переговори зі США щодо іранської ядерної програми, що стало першою відповіддю країни на лист, надісланий Трампом верховному лідеру Ісламської Республіки.
  • Того ж дня Трамп заявив, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про розробку ядерної зброї.

ядерна зброяІранФранція
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