МЗС Франції: Військова конфронтація через ядерну програму Ірану "майже неминуча"
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час парламентських слухань у середу, 2 квітня, попередив, що у разі неспроможності світових держав швидко досягти нової угоди з Іраном щодо його ядерної програми, військова конфронтація видається "майже неминучою".
Джерело: Reuters, передає "Європейська правда"
Деталі: Як зазначає агентство, європейські держави намагаються створити дипломатичний шлях для досягнення угоди щодо обмеження діяльності Ірану зі збагачення урану до літа і до жовтня 2025 року, коли закінчується термін дії санкцій ООН, пов'язаних з угодою 2015 року щодо ядерної програми Ірану зі світовими державами.
Західні держави заявляють, що ядерна програма є замаскованою спробою створити атомну бомбу.
Пряма мова Барро: "Вікно можливостей вузьке. У нас є лише кілька місяців до закінчення терміну дії цієї угоди (2015 року – ред.). У разі невдачі військова конфронтація буде майже неминучою".
Деталі: Співрозмовники у дипломатичних колах агентства повідомили, що міністри Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами угоди 2015 року, сподіваються обговорити це питання держсекретарем США Марко Рубіо, коли вони зберуться в Брюсселі на міністерську зустріч НАТО цього тижня.
Трамп вивів США з угоди 2015 року, яка накладала суворі обмеження на ядерну діяльність Тегерана в обмін на послаблення санкцій.
Відтоді Іран значно перевищив встановлені цією угодою ліміти на збагачення урану, виробляючи запаси з високим рівнем чистоти розщеплення, набагато вищим за той, який, на думку західних держав, є виправданим для цивільної енергетичної програми, і близьким до того, який необхідний для ядерних боєголовок.
Передісторія:
- На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.
- За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.
- У неділю, 30 березня, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що відкидає прямі переговори зі США щодо іранської ядерної програми, що стало першою відповіддю країни на лист, надісланий Трампом верховному лідеру Ісламської Республіки.
- Того ж дня Трамп заявив, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про розробку ядерної зброї.