МЗС Франції: Військова конфронтація через ядерну програму Ірану "майже неминуча"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час парламентських слухань у середу, 2 квітня, попередив, що у разі неспроможності світових держав швидко досягти нової угоди з Іраном щодо його ядерної програми, військова конфронтація видається "майже неминучою".

Джерело: Reuters, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначає агентство, європейські держави намагаються створити дипломатичний шлях для досягнення угоди щодо обмеження діяльності Ірану зі збагачення урану до літа і до жовтня 2025 року, коли закінчується термін дії санкцій ООН, пов'язаних з угодою 2015 року щодо ядерної програми Ірану зі світовими державами.

Реклама:

Західні держави заявляють, що ядерна програма є замаскованою спробою створити атомну бомбу.

Пряма мова Барро: "Вікно можливостей вузьке. У нас є лише кілька місяців до закінчення терміну дії цієї угоди (2015 року – ред.). У разі невдачі військова конфронтація буде майже неминучою".

Деталі: Співрозмовники у дипломатичних колах агентства повідомили, що міністри Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами угоди 2015 року, сподіваються обговорити це питання держсекретарем США Марко Рубіо, коли вони зберуться в Брюсселі на міністерську зустріч НАТО цього тижня.

РЕКЛАМА:

Трамп вивів США з угоди 2015 року, яка накладала суворі обмеження на ядерну діяльність Тегерана в обмін на послаблення санкцій.

Відтоді Іран значно перевищив встановлені цією угодою ліміти на збагачення урану, виробляючи запаси з високим рівнем чистоти розщеплення, набагато вищим за той, який, на думку західних держав, є виправданим для цивільної енергетичної програми, і близьким до того, який необхідний для ядерних боєголовок.

Передісторія: