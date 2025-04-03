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Спецпредставник Путіна зустрівся з Віткоффом у Вашингтоні – Reuters

Степан ГафткоЧетвер, 3 квітня 2025, 03:42
Спецпредставник Путіна зустрівся з Віткоффом у Вашингтоні – Reuters
Кирило Дмитрієв і Стів Віткофф. Колаж "УП"

Посланник глави Росії Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Вашингтоні, зустріч стала першим візитом високопосадовця РФ після початку повномасштабної війни в Україні. 

Джерело: агентство Reuters

Дослівно Reuters: "Адміністрація Трампа продовжує тиснути на Росію та Україну, щоб вони погодилися на припинення вогню, повідомили два американські чиновники, знайомі з цим питанням".

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Деталі: Як повідомляє агентство, Дмитрієв, колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs зі Стенфордською освітою, є одним з найбільш обізнаних представників російської еліти в США, маючи тісні зв'язки з кількома ключовими фігурами команди Трампа. 

Він став найвищим російським дипломатичним представником, який відвідав США з офіційним візитом після масштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Сам Дмитрієв у соцмережі Х зазначив, що начебто у діалозі РФ та США, який є дуже важливим, йдеться про процвітання світу.

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Читайте також: Офіцер Дмитрієв: як фінансист з Києва став головним перемовником між Путіним і Трампом.

Нагадаємо:

СШАРосіяпереговори
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