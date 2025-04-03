Спецпредставник Путіна зустрівся з Віткоффом у Вашингтоні – Reuters
Посланник глави Росії Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Вашингтоні, зустріч стала першим візитом високопосадовця РФ після початку повномасштабної війни в Україні.
Джерело: агентство Reuters
Дослівно Reuters: "Адміністрація Трампа продовжує тиснути на Росію та Україну, щоб вони погодилися на припинення вогню, повідомили два американські чиновники, знайомі з цим питанням".
Деталі: Як повідомляє агентство, Дмитрієв, колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs зі Стенфордською освітою, є одним з найбільш обізнаних представників російської еліти в США, маючи тісні зв'язки з кількома ключовими фігурами команди Трампа.
Він став найвищим російським дипломатичним представником, який відвідав США з офіційним візитом після масштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.
Сам Дмитрієв у соцмережі Х зазначив, що начебто у діалозі РФ та США, який є дуже важливим, йдеться про процвітання світу.
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Нагадаємо:
- 31 березня уповноважений Путіна з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв повідомив про початок переговорів між Росією та США щодо спільних проєктів з видобутку рідкісноземельних металів.
- 2 квітня повідомлялось, що посланець Путіна, звільнений з-під санкцій, їде на переговори у США.