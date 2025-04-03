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1 390 окупантів та 49 артсистем – втрати РФ за добу

Ірина БалачукЧетвер, 3 квітня 2025, 07:19
1 390 окупантів та 49 артсистем – втрати РФ за добу
Льотчик-винищувач МІГ-29 Denfix. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони знешкодили 1 390 російських солдатів та понад 250 одиниць озброєння та військової техніки окупантів за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 03.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 919 570 (+1 390) осіб,
  • танків – 10 521 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 21 902 (+22) од,
  • артилерійських систем – 25 625 (+49) од,
  • РСЗВ – 1 348 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 597 (+92) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42 775 (+88) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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