Китай закликає США негайно скасувати тарифи, обіцяє помсту

Китай закликав Сполучені Штати негайно скасувати свої останні тарифи і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про масштабні мита для всіх торгових партнерів США по всьому світу.

Джерело: Reuters

Дослівно Міністерство торгівлі Китаю: "Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів".

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Деталі: У міністерстві наголосили, що США ігнорують баланс інтересів, досягнутий на багатосторонніх торгових переговорах протягом багатьох років, і той факт, що вони вже давно отримують значну вигоду від міжнародної торгівлі.

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