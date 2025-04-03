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Китай закликає США негайно скасувати тарифи, обіцяє помсту

Ірина БалачукЧетвер, 3 квітня 2025, 07:57
Китай закликає США негайно скасувати тарифи, обіцяє помсту
Завантажування контейнерів з китайськими товарами для доставки морем. Фото Getty images

Китай закликав Сполучені Штати негайно скасувати свої останні тарифи і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про масштабні мита для всіх торгових партнерів США по всьому світу.

Джерело: Reuters

Дослівно Міністерство торгівлі Китаю: "Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів".

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Деталі: У міністерстві наголосили, що США ігнорують баланс інтересів, досягнутий на багатосторонніх торгових переговорах протягом багатьох років, і той факт, що вони вже давно отримують значну вигоду від міжнародної торгівлі.

Передісторія:

  • У середу президент США Дональд Трамп оголосив, що запроваджує 34-відсоткові мита на імпорт з Китаю на додаток до 20%, які він запровадив раніше цього року. Таким чином загальний обсяг нових мит досягне 54% і наблизиться до 60%, якими він погрожував під час передвиборчої кампанії.
  • Китайські експортери, як і експортери з інших країн, зіткнуться з 10% базовим тарифом (як частиною нового 34% збору) майже на всі товари, що поставляються до США, уже з суботи, 5 квітня. Вищі мита набудуть чинності з 9 квітня.
  • Трамп також підписав указ про закриття торгової лазівки, відомої як "de minimis", яка дозволяла безмитно ввозити в США товари низької вартості з Китаю та Гонконгу.

СШАКитайтарифи
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