Китай закликає США негайно скасувати тарифи, обіцяє помсту
Четвер, 3 квітня 2025, 07:57
Китай закликав Сполучені Штати негайно скасувати свої останні тарифи і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про масштабні мита для всіх торгових партнерів США по всьому світу.
Джерело: Reuters
Дослівно Міністерство торгівлі Китаю: "Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів".
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Деталі: У міністерстві наголосили, що США ігнорують баланс інтересів, досягнутий на багатосторонніх торгових переговорах протягом багатьох років, і той факт, що вони вже давно отримують значну вигоду від міжнародної торгівлі.
Передісторія:
- У середу президент США Дональд Трамп оголосив, що запроваджує 34-відсоткові мита на імпорт з Китаю на додаток до 20%, які він запровадив раніше цього року. Таким чином загальний обсяг нових мит досягне 54% і наблизиться до 60%, якими він погрожував під час передвиборчої кампанії.
- Китайські експортери, як і експортери з інших країн, зіткнуться з 10% базовим тарифом (як частиною нового 34% збору) майже на всі товари, що поставляються до США, уже з суботи, 5 квітня. Вищі мита набудуть чинності з 9 квітня.
- Трамп також підписав указ про закриття торгової лазівки, відомої як "de minimis", яка дозволяла безмитно ввозити в США товари низької вартості з Китаю та Гонконгу.