Прем’єр Канади пообіцяв боротися з тарифами Трампа

Уряд Канади протистоятиме тарифам, які анонсував президент США Дональд Трамп, і надаватиме підтримку постраждалим працівникам, заявив прем’єр-міністр країни Марк Карні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBC

Деталі: За словами Карні, рішення Трампа "фундаментально змінить міжнародну торговельну систему".

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Він додав, що уряд планує "боротися з цими тарифами за допомогою контрзаходів", але жодних подробиць щодо того, якими можуть бути ці дії, не навів.

"В умовах кризи важливо об'єднатися і діяти цілеспрямовано і рішуче", – зазначив Карні, додавши, що в четвер вранці спілкуватиметься з прем'єр-міністрами провінцій і територій.

Згодом він опублікував допис у себе в Х, в якому наголосив, що на тлі тарифної війни Трампа необхідно "діяти цілеспрямовано і рішуче".

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"Мій уряд боротиметься з тарифами США, захищатиме канадських робітників і промисловість та будуватиме найсильнішу економіку у G7", – зазначив канадський прем’єр.

Передісторія:

Президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Перед тим Трамп оголосив про запровадження 25%-вого мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки, яке набуде чинності вже наступного тижня.

У Канаді вже сказали, що незабаром відреагують на нові тарифи та можуть запровадити заходи у відповідь проти Сполучених Штатів.

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