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Масштабні тарифи Трампа: у Білому домі розповіли, коли вони почнуть діяти

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 квітня 2025, 09:06
Масштабні тарифи Трампа: у Білому домі розповіли, коли вони почнуть діяти
фото: Getty Images

За даними BBC, нові масштабні тариф проти світових держав, які у середу запровадив президент США Дональд Трамп, почнуть діяти упродовж наступних днів.

Джерело: BBC з посиланням на посадовців Білого дому, передає "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що у телефонній розмові перед промовою Трампа 2 квітня високопосадовець Білого дому повідомив журналістам, що президент запровадить "базові тарифи" для всіх країн. Ця ставка встановлена на рівні 10% і набуде чинності 5 квітня.

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Деякі країни зіткнуться лише з базовою ставкою. До них, зокрема, належать Британія, Сінгапур, Бразилія, Австралія, Нова Зеландія, Туреччина, Україна.

Спеціальні і набагато масштабніші тарифи будуть запроваджені приблизно проти 60 "найгірших кривдників" Сполучених Штатів та набудуть чинності 9 квітня.

Основні торговельні партнери, до яких застосують ці спеціальні тарифні ставки, – це Європейський Союз, Китай, Японія, Тайвань та інші. 

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Крім того, президент оголосив, що США запровадять "25% мита на всі автомобілі іноземного виробництва". Ці тарифи набудуть чинності майже негайно, опівночі 3 квітня.

Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю". 

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь. 

СШАторгівляТрамптарифи
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