Сили ППО вночі збили 28 безпілотників, 7 БпЛА не досягли цілі
Четвер, 3 квітня 2025, 09:24
У ніч на 3 квітня російські загарбники атакували Україну 39-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 28 безпілотників.
Джерело: командування Повітряних сил у Telegram
Деталі: Повітряники повідомили, що станом на 9.00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі та сході країни.
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7 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.
Окупанти запустили дрони з районів російських міст Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.