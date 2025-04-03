Угода про надра: у США анонсували приїзд української делегації

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори щодо угоди про українські надра, анонсував що до Штатів приїде делегація з Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Пряма мова Бессента: "Думаю, що команда з України прибуде вже в кінці цього тижня чи на початку наступного тижня".

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Деталі: Він додав, що США не хочуть втрачати часу, оскільки вважають цю угоду "дуже важливою для американського народу, для українського народу, для мирного процесу".

Передісторія:

1 квітня глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.

Президент Володимир Зеленський 28 березня повідомляв, що Україна отримала новий текст угоди від США. Тоді він наполіг, що Україна не готова визнати надану в останні роки американську допомогу боргом.

Президент США Дональд Трамп на вихідних пообіцяв "великі проблеми" Володимиру Зеленському за відмову від угоди про надра.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.