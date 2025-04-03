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Угода про надра: у США анонсували приїзд української делегації

Христина Бондарєва, Ірина БалачукЧетвер, 3 квітня 2025, 10:05
Угода про надра: у США анонсували приїзд української делегації
Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото з Facebook The Economic Club of New York

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори щодо угоди про українські надра, анонсував що до Штатів приїде делегація з Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg  

Пряма мова Бессента: "Думаю, що команда з України прибуде вже в кінці цього тижня чи на початку наступного тижня".

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Деталі: Він додав, що США не хочуть втрачати часу, оскільки вважають цю угоду "дуже важливою для американського народу, для українського народу, для мирного процесу".

Передісторія:

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.

СШАУкраїна
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