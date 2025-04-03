Угода про надра: у США анонсували приїзд української делегації
Четвер, 3 квітня 2025, 10:05
Міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори щодо угоди про українські надра, анонсував що до Штатів приїде делегація з Києва.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Пряма мова Бессента: "Думаю, що команда з України прибуде вже в кінці цього тижня чи на початку наступного тижня".
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Деталі: Він додав, що США не хочуть втрачати часу, оскільки вважають цю угоду "дуже важливою для американського народу, для українського народу, для мирного процесу".
Передісторія:
- 1 квітня глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.
- Президент Володимир Зеленський 28 березня повідомляв, що Україна отримала новий текст угоди від США. Тоді він наполіг, що Україна не готова визнати надану в останні роки американську допомогу боргом.
- Президент США Дональд Трамп на вихідних пообіцяв "великі проблеми" Володимиру Зеленському за відмову від угоди про надра.
Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.