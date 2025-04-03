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Нетаньягу прибув до Угорщини попри ордер МКС

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукЧетвер, 3 квітня 2025, 10:35
Нетаньягу прибув до Угорщини попри ордер МКС
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та угорський міністр оборони Кріштоф Салай-Бобровницький в Будапешті. Фото з Facebook Салай-Бобровницького

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до Будапешта вранці 3 квітня, попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост угорського міністра оборони Кріштофа Салай-Бобровницького в Facebook

Пряма мова міністра оброни Угорщини: "Ласкаво просимо до Будапешта, Біньяміне Нетаньягу!".

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Деталі: Салай-Бобровницький також опублікував фото зустрічі ізраїльського прем’єра в аеропорту Будапешта.

Видання нагадує, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив запрошення Нетаньягу в листопаді минулого року – наступного дня після того, як МКС видав ордер на його арешт за підозрою причетності до воєнних злочинів в Газі.

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Орбан пообіцяв не виконувати ордер, попри те, що Угорщина є членом МКС.

Передісторія:

  • 3 квітня Нетаньягу проведе зустріч з Орбаном. За повідомленнями ЗМІ, Угорщина оголосить про перенесення свого посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.
  • Раніше ЗМІ повідомили, що міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду.
  • Повідомляли, що Будапешт може публічно оголосити про це під час візиту ізраїльського прем’єра.

УгорщинаІзраїльсуд
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