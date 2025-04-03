Нетаньягу прибув до Угорщини попри ордер МКС

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та угорський міністр оборони Кріштоф Салай-Бобровницький в Будапешті. Фото з Facebook Салай-Бобровницького

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до Будапешта вранці 3 квітня, попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост угорського міністра оборони Кріштофа Салай-Бобровницького в Facebook

Пряма мова міністра оброни Угорщини: "Ласкаво просимо до Будапешта, Біньяміне Нетаньягу!".

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Деталі: Салай-Бобровницький також опублікував фото зустрічі ізраїльського прем’єра в аеропорту Будапешта.

Видання нагадує, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив запрошення Нетаньягу в листопаді минулого року – наступного дня після того, як МКС видав ордер на його арешт за підозрою причетності до воєнних злочинів в Газі.

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Орбан пообіцяв не виконувати ордер, попри те, що Угорщина є членом МКС.

Передісторія: