Нетаньягу прибув до Угорщини попри ордер МКС
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибув до Будапешта вранці 3 квітня, попри ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост угорського міністра оборони Кріштофа Салай-Бобровницького в Facebook
Пряма мова міністра оброни Угорщини: "Ласкаво просимо до Будапешта, Біньяміне Нетаньягу!".
Деталі: Салай-Бобровницький також опублікував фото зустрічі ізраїльського прем’єра в аеропорту Будапешта.
Видання нагадує, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив запрошення Нетаньягу в листопаді минулого року – наступного дня після того, як МКС видав ордер на його арешт за підозрою причетності до воєнних злочинів в Газі.
Орбан пообіцяв не виконувати ордер, попри те, що Угорщина є членом МКС.
Передісторія:
- 3 квітня Нетаньягу проведе зустріч з Орбаном. За повідомленнями ЗМІ, Угорщина оголосить про перенесення свого посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима.
- Раніше ЗМІ повідомили, що міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду.
- Повідомляли, що Будапешт може публічно оголосити про це під час візиту ізраїльського прем’єра.