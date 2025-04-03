Уряд Орбана підтвердив вихід із Міжнародного кримінального суду
Керівник апарату угорського прем’єра Гергей Гуяш повідомив, що Будапешт виходить із складу членів Міжнародного кримінального суду (МКС), який раніше видав ордери на арешт керівника Кремля Володимира Путіна і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Telex
Деталі: Гуяш заявив, що уряд ініціює процедуру виходу в четвер відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази.
Угорський уряд оголосив про це рішення напередодні зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який саме прибув до країни з візитом.
Нетаньягу був запрошений до Угорщини Віктором Орбаном у листопаді 2024 року, після того, як МКС видав міжнародний ордер на арешт ізраїльського прем'єра за звинуваченням у воєнних злочинах в секторі Гази.
Уряд Угорщини вже тоді заявив, що ігноруватиме рішення гаазького органу, яке він назвав абсурдним і ганебним. Уряд вказав, що він не тільки відкидає це рішення в принципі, але й бажає якнайшвидше довести це на практиці.
Нагадаємо:
- Раніше ЗМІ повідомили, що міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що Угорщина вийде з МКС.
- Угорщина вирішила оцінити свій статус в МКС після указу президента США щодо санкцій проти суду.
- У Єврокомісії заявили, що глибоко шкодуватимуть, якщо Угорщина вийде з МКС.