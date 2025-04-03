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Уряд Орбана підтвердив вихід із Міжнародного кримінального суду

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 3 квітня 2025, 11:33
Уряд Орбана підтвердив вихід із Міжнародного кримінального суду
Віктор Орбан. Ілюстративне фото: Getty Images

Керівник апарату угорського прем’єра Гергей Гуяш повідомив, що Будапешт виходить із складу членів Міжнародного кримінального суду (МКС), який раніше видав ордери на арешт керівника Кремля Володимира Путіна і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Telex

Деталі: Гуяш заявив, що уряд ініціює процедуру виходу в четвер відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази.

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Угорський уряд оголосив про це рішення напередодні зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який саме прибув до країни з візитом. 

Нетаньягу був запрошений до Угорщини Віктором Орбаном у листопаді 2024 року, після того, як МКС видав міжнародний ордер на арешт ізраїльського прем'єра за звинуваченням у воєнних злочинах в секторі Гази.

Уряд Угорщини вже тоді заявив, що ігноруватиме рішення гаазького органу, яке він назвав абсурдним і ганебним. Уряд вказав, що він не тільки відкидає це рішення в принципі, але й бажає якнайшвидше довести це на практиці. 

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Угорщина
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