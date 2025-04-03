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Генсек НАТО: Росія залишатиметься загрозою для Альянсу навіть після миру з Україною

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцЧетвер, 3 квітня 2025, 12:18
Генсек НАТО: Росія залишатиметься загрозою для Альянсу навіть після миру з Україною
Марк Рютте. Ілюстративне фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі заявив, що Росія продовжить становити загрозу для країн Альянсу ще багато років, навіть після укладення мирної угоди з Україною.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Рютте наголосив, що НАТО має планувати, як захистити свою територію від Росії, адже її загроза не зникне з укладенням миру з Україною.

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"У центрі уваги на 2032 рік – як захистити територію НАТО від росіян, нашої довгострокової загрози, яка залишиться навіть після того, як, я сподіваюсь, буде укладена угода щодо України. Російська загроза буде існувати ще багато років", – заявив Марк Рютте.

Генсек НАТО підтвердив, що США залишається надійним союзником у рамках Альянсу. "Ви бачили, що сам президент Трамп сказав про статтю 5, про НАТО, про свою повну відданість", – нагадав він.

І додав, що знає про очікування американців: "вони очікують, що європейці і канадці будуть витрачати більше", і "це питання буде сьогодні на порядку денному".

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"Є чітке очікування з боку США, що ми зрівняємо витрати на європейську частину НАТО з тим, що роблять вони. (Це необхідно) через російську загрозу, через нарощування Китаєм ядерних озброєнь, і, звичайно, через Іран і Північну Корею", – сказав Марк Рютте.

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НАТОРосіяросійсько-українська війна
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