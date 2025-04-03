Генсек НАТО: Росія залишатиметься загрозою для Альянсу навіть після миру з Україною
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі заявив, що Росія продовжить становити загрозу для країн Альянсу ще багато років, навіть після укладення мирної угоди з Україною.
Джерело: кореспондент "Європейської правди"
Деталі: Рютте наголосив, що НАТО має планувати, як захистити свою територію від Росії, адже її загроза не зникне з укладенням миру з Україною.
"У центрі уваги на 2032 рік – як захистити територію НАТО від росіян, нашої довгострокової загрози, яка залишиться навіть після того, як, я сподіваюсь, буде укладена угода щодо України. Російська загроза буде існувати ще багато років", – заявив Марк Рютте.
Генсек НАТО підтвердив, що США залишається надійним союзником у рамках Альянсу. "Ви бачили, що сам президент Трамп сказав про статтю 5, про НАТО, про свою повну відданість", – нагадав він.
І додав, що знає про очікування американців: "вони очікують, що європейці і канадці будуть витрачати більше", і "це питання буде сьогодні на порядку денному".
"Є чітке очікування з боку США, що ми зрівняємо витрати на європейську частину НАТО з тим, що роблять вони. (Це необхідно) через російську загрозу, через нарощування Китаєм ядерних озброєнь, і, звичайно, через Іран і Північну Корею", – сказав Марк Рютте.
Нагадаємо:
- Напередодні генсек НАТО уперше прокоментував "злив" з Пентагону, що США не захищатимуть Європу.
- Раніше ЗМІ опублікували секретний документ Пентагону про зміну стратегії США, де Китаї визнається єдиною загрозою.
- Також Марк Рютте спрогнозував, що вимоги до оборонних витрат членів НАТО зростуть у понад 1,5 рази.