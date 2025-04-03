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Ворог штурмує Андріївку: Генштаб показав знищення колони бронетехніки РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 квітня 2025, 12:39
Ворог штурмує Андріївку: Генштаб показав знищення колони бронетехніки РФ
скриншот

Російські окупанти проводили штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка Донецької області: ЗСУ знищують військову техніку та особовий склад противника.

Джерело: Генштаб ЗСУ у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку. Результат ефективних дій українських воїнів – підтверджені втрати противника у бронетехніці: уражено 12 одиниць, з них повністю знищено – 7.

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Підтверджені втрати живої сили російських окупантів становлять: 18 осіб ліквідовано, 7 – зазнали поранень.

Вказано, що підрахунок втрат ворога триває.

Донецька областьвійнаГенштаб
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