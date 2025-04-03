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Рубіо заявив, що США залишаться у складі НАТО

Сергій Сидоренко, Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 квітня 2025, 13:34
Рубіо заявив, що США залишаться у складі НАТО
Марко Рубіо, фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО перед початком зустрічі міністрів Альянсу заявив, що Вашингтон не ставить під сумнів питання свого членства в НАТО.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Президент США чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, і ми плануємо лишатися в НАТО".

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Деталі: Він також нагадав, що нещодавно США втратили чотирьох солдатів, що загинули на навчаннях у Литві. "Це нагадує нам, що США – у НАТО", – зробив він висновок.

Утім, для успішного існування НАТО зі США у складі у Марко Рубіо чекає на зміни з боку інших членів Альянсу, зокрема збільшення їхніх військових бюджетів. Він підкреслив, що вважає нормальним такий взаємовигідний "обмін" між союзниками.

"Нам треба, щоб НАТО ставав більш життєздатним. Єдиний шлях, щоб Альянс став сильнішим і більш життєздатним – через посилення (оборонних) спроможностей… Ми пріоритизуємо оборону і розраховуємо на те саме", – пояснив він.

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Що було раніше: У четвер новий посол США у НАТО Метью Вітакер прибув у Брюссель і почав роботу.

Читайте також аналітичну статтю "Чим готова поступитися Європа, аби США не вийшли з НАТО"

СШАНАТО
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