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Синоптики попереджають про суттєве похолодання і до 15 см снігу 

Ірина БалачукЧетвер, 3 квітня 2025, 13:39
Синоптики попереджають про суттєве похолодання і до 15 см снігу 
Фото ілюстративне з pixabay.com

4 квітня в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, а з вихідних погодні умови почнуть  погіршуватися – синоптики прогнозують заморозки та місцями значний сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "4 квітня без опадів, лише на півдні країни місцями невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°. У вихідні характер погоди почне змінюватись".

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Деталі: У суботу у південно-східній частині невеликий дощ, на решті території вночі без опадів, вдень помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 12-17°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.

У Києві 5 квітня дощ, вночі +8°+6°, вдень до +13°, вітер західний, 5-10 м/с. 

 
Погода 5 квітня 
Скриншот з сайту УГМЦ

Від неділі в Україні очікується ускладнення погодних умов.

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"6-7 квітня в західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-15 см), на дорогах ожеледиця; у західних областях посилення вітру до 15-20 м/с; зниження нічної температури до заморозків 0-6°, в Карпатах до мінус 10°", – повідомили в УГМЦ. 

 
Погода 6 квітня 
Скриншот з сайту УГМЦ

У Києві в неділю прогнозують дощі, вночі +6°+4°, вдень до +6°C, вітер західний, 7-12 м/с.

7 квітня у столиці очікується сніг та зниження температури повітря вночі до -1°-3°, вдень до +1°+3°.

 
Погода 7 квітня 
Скриншот з сайту УГМЦ

За прогнозом синоптиків, 8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода пошириться на більшу частину території України.

"Погодні умови  можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах", – попередили в Укргідрометцентрі. 

погода
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