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Сили оборони дотримуються "енергетичного перемир’я": у Генштабі розповіли, як його порушує РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 квітня 2025, 14:55
Сили оборони дотримуються енергетичного перемир’я: у Генштабі розповіли, як його порушує РФ
колаж УП

Сили оборони України дотримуються умов "енергетичного перемир’я", водночас інформаційні ресурси держави-агресора продукують фейки про ураження Україною енергетичних об’єктів у Росії та на окупованих нею територіях.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зокрема, МЗС РФ підготувало чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафто-, газо- та електропідприємствах.

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Українські військові наголошують, що Сили оборони неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії.

Водночас, фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Так, в останній декаді березня, агресор неодноразово атакував українські енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Дослівно: "Дипломатичне відомство країни-агресора традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити загарбницьку війну проти нашої держави".

перемир’явійнаРосія
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