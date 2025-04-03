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Чехія гарантує стабільні поставки боєприпасів Україні до вересня 2025-го

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцЧетвер, 3 квітня 2025, 16:13
Чехія гарантує стабільні поставки боєприпасів Україні до вересня 2025-го
Ілюстративне фото: Getty Images

У Чехії підтвердили, що завдяки чеській ініціативі, створеній для співфінансування державами-союзницями закупівель для України на зовнішніх ринках, Київ гарантовано отримуватиме боєприпаси щомісяця до осені 2025 року. 

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на слова міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського 

Деталі: Чеська ініціатива має достатньо ресурсів, щоб надавати Україні боєприпаси до вересня на щомісячній основі, сказав міністр закордонних справ.   

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"Перш за все, що стосується чеської ініціативи – важливо те, що ми змогли забезпечити фінансування, і тепер ця ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня", – повідомив Ліпавський.

Він наголосив, що це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії. 

"Ця ініціатива знизила ефективність російської артилерії на 500%. Ми зменшили співвідношення (кількості снарядів в збройних сил України та Росії – ред.) – з 1 до 10 до 1 до 2, і це дуже важливо", – додав він.

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Також Ян Ліпавський розповів, що у 2024 році чеська промисловість поставила в Україну 1,5 мільйона боєприпасів. Причому "півмільйона з них – великокаліберні боєприпаси калібру 155 мм та 152 мм".

"Ми повинні доставити цей матеріал в Україну, щоб вона могла захиститися від імперської загарбницької війни Путіна", – підсумував він.

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Чехіядопомога Україні
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