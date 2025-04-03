Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 3 квітня 2025, 17:16
У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року
Марш солідарності з Україною в Тбілісі 24 лютого 2025 року. NurPhoto via Getty Images

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вніс сзміни до зміни до постанови уряду, якими скоротив термін безвізового перебування українців у країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsGeorgia

Деталі: 3 квітня стало відомо, що термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного.

Реклама:

"Громадяни України мають право в'їжджати до Грузії без візи і перебувати на території країни протягом одного повного року", – йдеться в документі.

Громадянам України, які в'їхали і перебували на території Грузії до 24 лютого 2025 року, право перебування продовжать до 24 лютого 2026 року.

Що передувало: В лютому 2023 року влада Грузії дозволила українцям перебувати в країні без віз протягом двох років. У квітні 2024 року термін продовжили до трьох років.

Грузіябіженцібезвіз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоПісля невдалої мобілізації Насіров з'явився в суд у справі про рекордний хабар
фото Київ атакували 30 БпЛА: горіли склади, знищено будинок, 4 людини постраждали
Підказало серце: Трамп розповів, чому раптом вирішив відкласти дію своїх тарифів
У ЗСУ заявили, що скасували наказ про мобілізацію Насірова
Трамп після підвищення тарифів проти Китаю до 125%: Сі "мій друг, я би зустрівся з ним"
Зеленський вважає "хибним" підхід міністра фінансів США до угоди про надра
Усі новини...
Грузія
Грузія ухвалила оновлений закон про "іноагентів", який влада називає аналогом американського
Німеччина запровадила санкції проти посадовців, причетних до придушення протестів у Грузії
Німецький суд відмовився визнати Грузію безпечною країною
Останні новини
12:39
Другий сезон серіалу про підлітка-вбивцю "Юнацтво" може зняти компанія Бреда Пітта
12:36
колонкаОбвинувачені у корупції судді масово мобілізуються, щоб уникнути вироку – "Автомайдан"
12:31
Буде до 17° тепла: синоптики анонсували повернення весни
12:21
мапаУ п’ятницю ще йтиме значний сніг, а від неділі прогнозують суттєве потепління  
12:19
Технічні консультації України та США по угоді щодо надр розпочнуться 11 квітня
12:19
Влада РФ заборонить повертатися західним компаніям, які фінансували "ворожі" організації
12:11
На Тернопільщині жінка надсилала своєму кумові непристойні фото та відео: як її покарали
12:00
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ - Одеса
11:56
фотоПісля невдалої мобілізації Насіров з'явився в суд у справі про рекордний хабар
11:50
Найбільший виробник мікросхем TSMC збільшив виторг на 42%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: