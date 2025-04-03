У Грузії скоротили термін безвізового перебування українців до одного року

Марш солідарності з Україною в Тбілісі 24 лютого 2025 року. NurPhoto via Getty Images

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вніс сзміни до зміни до постанови уряду, якими скоротив термін безвізового перебування українців у країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsGeorgia

Деталі: 3 квітня стало відомо, що термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного.

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"Громадяни України мають право в'їжджати до Грузії без візи і перебувати на території країни протягом одного повного року", – йдеться в документі.

Громадянам України, які в'їхали і перебували на території Грузії до 24 лютого 2025 року, право перебування продовжать до 24 лютого 2026 року.

Що передувало: В лютому 2023 року влада Грузії дозволила українцям перебувати в країні без віз протягом двох років. У квітні 2024 року термін продовжили до трьох років.