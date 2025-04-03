Польща передала Україні ще 5 тисяч "Старлінків"

Польща передала Україні ще 5 тисяч Starlink Enterprise, що дозволить забезпечувати стабільний зв'язок для військових та критичної інфраструктури.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України у соцмережах

Деталі: У відомстві повідомляють, що ці "Старлінки" допоможуть повернути зв'язок у деокуповані регіони, забезпечувати роботу шкіл, медичних і соціальних закладів, енергетиків та військових.

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Дослівно: "Українці залишатимуться на зв'язку навіть у найскладніших умовах".

Більше деталей: У міністерстві кажуть, що загалом завдяки підтримці міжнародних партнерів їм вдалося забезпечити для України понад 50 тисяч терміналів, з них найбільше — 29 500 — від Польщі.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, "Старлінки" допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини, адже через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв'язок недоступний.

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Міністерство висловлює вдячність урядам Польщі та Німеччини й іншим партнерам "за стійку та непохитну підтримку".

Довідково: Starlink Enterprise — це нове покоління "Старлінків", які мають потужні антени та забезпечують вищу швидкість і стабільніше інтернет-з'єднання. Starlink Enterprise може користуватися одночасно значна кількість людей без просідання швидкості.