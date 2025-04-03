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Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 3 квітня 2025, 19:32
Відповідь Трампу: Канада вводить 25% мита на автомобілі з США
фото: Getty Images

У відповідь на торговельну політику США Канада запроваджує 25-відсоткове мито на автомобілі, імпортовані з США за межами угоди про зону вільної торгівлі.

Джерело: канадський прем'єр-міністр Марк Карні на пресконференції в Оттаві 3 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC

Деталі: Премʼєр Канади заявив, що тарифи поширюватимуться на автомобілі за межами угоди про вільну торгівлю, а також автозапчастини неканадського походження, які відповідають вимогам CUSMA.

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Водночас тарифні заходи Оттави не стосуються Мексики – третьої держави, що входить в CUSMA.

"Наші старі відносини постійного поглиблення інтеграції зі Сполученими Штатами закінчилися. 80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе роль глобального економічного лідерства ... закінчився", – констатував Карні.

Глава канадського уряду також висловив переконання, що адміністрація США навряд чи змінить поточну торговельну політику – аж доки не стане очевидним, що американські сім'ї та працівники зазнають від неї шкоди.

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Канада була виключена з-під дії 10-відсоткових базових тарифів, які США наклали на майже всі країни світу.

Але 25-відсотковий тариф США на імпортні автомобілі, який набув чинності у ніч проти четверга, стосується Канади і, як очікується, завдасть сильного удару по канадській автомобільній промисловості.

Читайте більше про те, як втручання США повністю змінило розклади у Канаді.

тарифиТрампКанадаавто
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