Зеленський: На Сумському напрямку зараз багато що вирішується

Президент України Володимир Зеленський відвідав Чернігівщину та Сумщину, поспілкувався з командирами щодо основних потреб та постачання техніки.

Джерело: відеозвернення Зеленського 3 квітня

Деталі: Глава держави поінформував, що сьогодні відвідав Сумщину, "один із напрямків, де багато що вирішується".

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Президент нагадав, що від серпня минулого року українські підрозділи ведуть бойові дії на території ворога. Він назвав операцію Курську операцію одним із найбільших українських результатів за час цієї війни.

Пряма мова: "Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога – це один із найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла.

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Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку – основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій. Знаємо, на що розраховує ворог".