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Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про надра

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 3 квітня 2025, 22:38
Сибіга в розмові з Рубіо підтвердив рішучість України щодо угоди про надра
Сибіга та Рубіо. Фото із соцмережі Х Сибіги

Міністр закордонних справ України 3 квітня Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі держав-членів НАТО у Брюсселі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги в соцмережі Х

Деталі: За словами глави МЗС, він підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям і привітав "лідерство США в цьому питанні".

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"Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я", – додав Сибіга.

Крім того, міністр підтвердив зацікавленість України "у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі США як міцного підґрунтя для поглиблення нашого двостороннього партнерства".

Глави дипломатій обговорили і наступні українсько-американські контакти, додав Сибіга.

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Цього тижня глава МЗС підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.

А тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори про українські надра, анонсував приїзд делегації з Києва.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.

МЗССША
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