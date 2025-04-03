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Трамп про тарифи: Була операція, як на пацієнті, я казав, що все буде саме так

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 3 квітня 2025, 23:14
Трамп про тарифи: Була операція, як на пацієнті, я казав, що все буде саме так
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп вважає, що його рішення про запровадження тарифів проти решти світу обернеться процвітанням американської економіки та ринків.

Джерело: про це він сказав журналістам, коли виходив з Білого дому, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання журналіста прокоментувати ситуацію, за якої ринки США та решти світу падають через тарифи, Трамп сказав, що, на його думку, "все йде дуже добре".

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"Була операція, як операція на пацієнті, і це велика річ. Я казав, що все буде саме так", – додав Трамп.

На думку президента США, далі країна отримає "шість чи сім трильйонів доларів", а ще "ринки зростатимуть, акції зростатимуть, країна зростатиме".

"А решта світу хоче побачити: чи можна з нами укласти угоду? Вони використовували нас протягом багатьох, багатьох років. Багато років ми були в невигідному становищі", – вважає він.

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"І ось що я вам скажу, я думаю, що все буде неймовірно. Те, про що люди будуть говорити. Ми наблизилися до 7 трильйонів доларів інвестицій, які надходять у нашу країну, і ви побачите, чим це обернеться. Наша країна буде на підйомі", – додав Трамп.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.

СШАТрамп
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