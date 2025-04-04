Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Внаслідок атаки БПЛА у Дніпрі постраждали 3 людей – ОВА

Степан ГафткоП'ятниця, 4 квітня 2025, 01:19
Внаслідок атаки БПЛА у Дніпрі постраждали 3 людей – ОВА
Фото з Telegram Сергія Лисака

В ніч на 4 квітня росіяни запустили "Шахеди" по Дніпропетровщині, через атаку сталися займання, постраждали 2 людей. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова: "У Дніпрі, попередньо, постраждали двоє людей. Медичну допомогу їм надали на місці. Лікуватися будуть амбулаторно".

Реклама:

Деталі: Як заявив Лисак, гучно було у Дніпрі та Кам'янському. Внаслідок атаки безпілотників в обласному центрі сталися займання, також пошкоджено адміністративні будівлі.

Оновлення: В 01:44 Лисак повідомив, що поранення отримала жінка 66 років, її госпіталізували. Вона у стані середньої тяжкості.

російсько-українська війнаобстрілДніпропетровська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Підказало серце: Трамп розповів, чому раптом вирішив відкласти дію своїх тарифів
фото "Шахедна" атака на Миколаїв: 10 поранених, пошкоджено житлові будинки  
У ЗСУ заявили, що скасували наказ про мобілізацію Насірова
Трамп після підвищення тарифів проти Китаю до 125%: Сі "мій друг, я би зустрівся з ним"
Зеленський вважає "хибним" підхід міністра фінансів США до угоди про надра
відео, фотоЗ’явилося відео з допитом китайських полонених
Усі новини...
російсько-українська війна
"Kālachakra" або колесо часу: підсумки геополітичного форуму в Індії
США чекають на доповідь посланця Кремля Путіну перед наступними кроками – Bloomberg
Росіяни атакували Покровський на ще один напрямок майже 90 разів – Генштаб
Останні новини
09:13
Українці найбільше придбали вживаних електрокарів зі США: популярні моделі 2025 року
09:11
Amazon відклала запуск конкурента Starlink через погану погоду
09:09
Під час зустрічі "коаліції рішучих" планують обговорити тривалий мир та гарантії безпеки
09:08
Повітряний бій 10 квітня: Росія атакувала 145 дронами, ППО збила 85, постраждали 6 областей
09:08
Республіканці і демократи Конгресу наполягають на збереженні чисельності військ США в Європі
08:43
Прикордонне агентство ЄС погрожує скоротити фінансування Греції
08:31
фото Київ атакували 30 БпЛА: горіли склади, знищено будинок, 2 людини постраждали
08:29
Пісторіус: Німеччина зіштовхнулася з "новою непередбачуваністю" у відносинах з США
08:23
За минулу добу на фронті зафіксували майже півтори сотні боїв – Генштаб
08:16
текст"Перун" летить на роботу. Одна ніч з екіпажем ударного дрона – репортаж
Усі новини...
Реклама:
Реклама: