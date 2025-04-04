Внаслідок атаки БПЛА у Дніпрі постраждали 3 людей – ОВА
П'ятниця, 4 квітня 2025, 01:19
В ніч на 4 квітня росіяни запустили "Шахеди" по Дніпропетровщині, через атаку сталися займання, постраждали 2 людей.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова: "У Дніпрі, попередньо, постраждали двоє людей. Медичну допомогу їм надали на місці. Лікуватися будуть амбулаторно".
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Деталі: Як заявив Лисак, гучно було у Дніпрі та Кам'янському. Внаслідок атаки безпілотників в обласному центрі сталися займання, також пошкоджено адміністративні будівлі.
Оновлення: В 01:44 Лисак повідомив, що поранення отримала жінка 66 років, її госпіталізували. Вона у стані середньої тяжкості.