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Через дронову атаку на Запоріжжі поранено чоловіка, є руйнування – ОВА

Степан ГафткоП'ятниця, 4 квітня 2025, 01:41
Через дронову атаку на Запоріжжі поранено чоловіка, є руйнування – ОВА
Фото з Telegram Запорізької ОВА

Росіяни запустили "Шахеди" по Запорізькій області, поранення отримав 63-річний чоловік, є руйнування цивільної інфраструктури. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "За уточненою інформацією внаслідок ворожої атаки постраждав 63-річний чоловік. Медики надають усю необхідну допомогу".

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Фото з Telegram Івана Федорова

Деталі: О 23:43 Федоров повідомив, що ворог запустив щонайменше 7 безпілотників по Запоріжжі та району. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, сталась пожежа у нежитловій будівлі.

О 00:54 голова ОВА повідомив про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

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В 01:12 Федоров заявив, що внаслідок атаки є постраждалий – 63-річний чоловік.

Запоріжжяросійсько-українська війнаобстрілбезпілотники
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