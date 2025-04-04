Через дронову атаку на Запоріжжі поранено чоловіка, є руйнування – ОВА

Росіяни запустили "Шахеди" по Запорізькій області, поранення отримав 63-річний чоловік, є руйнування цивільної інфраструктури.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "За уточненою інформацією внаслідок ворожої атаки постраждав 63-річний чоловік. Медики надають усю необхідну допомогу".

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Фото з Telegram Івана Федорова

Деталі: О 23:43 Федоров повідомив, що ворог запустив щонайменше 7 безпілотників по Запоріжжі та району. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, сталась пожежа у нежитловій будівлі.

О 00:54 голова ОВА повідомив про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

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В 01:12 Федоров заявив, що внаслідок атаки є постраждалий – 63-річний чоловік.