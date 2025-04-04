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У Броварському районі Київщини через атаку БПЛА травмовано чоловіка, виникли пожежі – ОВА

Степан ГафткоП'ятниця, 4 квітня 2025, 02:03
У Броварському районі Київщини через атаку БПЛА травмовано чоловіка, виникли пожежі – ОВА
Фото з Telegram Київської ОВА

Через російську дронову атаку у Броварському районі Київської області трапились дві пожежі, пошкоджено 10 автомобілів, один чоловік отримав травми. 

Джерело: голова Київської ОВА Микола Калашник в Telegram

Пряма мова: "Унаслідок ворожої атаки БПЛА в Броварському районі постраждала людина. Чоловіка госпіталізовано у місцеву лікарню. Попередньо у нього травма ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається".

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Деталі: За інформацією обласної військової адміністрації, на території стоянки спалахнула пожежа, унаслідок якої загорілися 4 вантажівки та один легковий автомобіль. Загоряння оперативно ліквідували.

Крім того, через падіння уламків збитих ворожих об'єктів сталося загоряння будівлі автосалону. Попередньо, пошкоджено 5 автомобілів. Цю пожежу також вдалося загасити.

безпілотникиобстрілКиївросійсько-українська війна
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