У Броварському районі Київщини через атаку БПЛА травмовано чоловіка, виникли пожежі – ОВА

Через російську дронову атаку у Броварському районі Київської області трапились дві пожежі, пошкоджено 10 автомобілів, один чоловік отримав травми.

Джерело: голова Київської ОВА Микола Калашник в Telegram

Пряма мова: "Унаслідок ворожої атаки БПЛА в Броварському районі постраждала людина. Чоловіка госпіталізовано у місцеву лікарню. Попередньо у нього травма ноги та шиї. Вся необхідна медична допомога надається".

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Деталі: За інформацією обласної військової адміністрації, на території стоянки спалахнула пожежа, унаслідок якої загорілися 4 вантажівки та один легковий автомобіль. Загоряння оперативно ліквідували.

Крім того, через падіння уламків збитих ворожих об'єктів сталося загоряння будівлі автосалону. Попередньо, пошкоджено 5 автомобілів. Цю пожежу також вдалося загасити.