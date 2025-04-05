Міністр фінансів США розкритикував Зеленського і оточення: Угода не подобається тим, чиї руки в касі
Міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори про українські надра, заявив, що президент України Володимир Зеленський "підірвав те, що мало бути найпростішою річчю у світі" під час сварки з керівництвом США у Білому домі, а також заявив, що Зеленський "був артистом" і "отримує недосконалі поради" від свого оточення.
Джерело: Бессент в інтерв'ю Такеру Карлсону, який раніше брав інтерв'ю в російського правителя Володимира Путіна
Деталі: Бессент розповів, що президент США Дональд Трамп попросив його укласти з Україною економічну угоду, бо це "було частиною його мирного плану".
"Ми збираємося укласти угоду з українцями, і це вирішить кілька питань. По-перше, це зробить США і Україну партнерами, щоб пов'язати нас більш тісно. По-друге, це буде символом для російського керівництва, що США не кидають Україну. І, що важливо, по-третє, це покаже американському народу, що ми маємо економічний інтерес і що ми не надаємо просто величезний грант... Тобто Україна виграє, ми виграємо, і це може бути довготермінове партнерство", - розписав міністр переваги можливої угоди.
Він поскаржився, що під час його приїзду до Києва Зеленський не захотів підписувати угоду й нібито обіцяв підписати її в Мюнхені, але й там цього не зробив. Після цього українці, за словами Бессента, "благали приїхати до Білого дому".
"І він (Зеленський – ред.) приїхав до Овального кабінету і підірвав те, що мало би бути найпростішою річчю в світі, яку можна зробити. Він мав з'явитися, дати пресконференцію, ми б мали приватний ланч, і якщо він хотів щось сказати... він міг би висловити свої претензії там. Все було на столі для підписання і воно не було підписано", – заявив Бессент.
Ведучий Карлсон назвав Зеленського "необраним президентом держави-клієнта, чиї чиновники оплачуються напрямку американськими платниками податків, враховуючи їхні пенсійні виплати".
Бессент на це зазначив, що в Україні найнижчий пенсійний вік у Європі – 60 років (насправді в Україні пенсійний вік залежно від набутого особою страхового стажу становить 60, 63 і 65 років – ред.).
На питання Карлсона, чому Зеленський дозволяє собі підвищений тон на адресу Трампа, Бессент сказав: "Він був артистом, щось на кшталт водевілю. І він був звичайною людиною, кинутою в складний час, піднявся до небес, був героєм і, я думаю, застряг. І, я думаю, перед величезним тиском… Я думаю, він отримує не найкращі поради, його радники недосконалі".
Він знову взявся розхвалювати можливу угоду про надра, заявляючи, що "вона гарантує, що гроші йдуть до американського народу і до українського народу" і "це справжнє економічне партнерство".
Пряма мова: "Знаєте, кому це не подобається? Людям, чиї руки в касі. Тому що ми регулювали потік грошей. Я думаю, це частина збою. Я сподіваюся, що це була помилка, а не особливість системи, і що це полагодили.
Ми очікуємо українську технічну команду на початку наступного тижня, і я сподіваюся, що ми зможемо підписати угоду, і повернутися до ситуації win-win. Тому що президент Трамп хотів укласти цю угоду з українцями, а потім піти до російського керівництва і показати їм, що ми стоїмо з українцями, але на економічній основі. І тоді в росіян буде стимул також сісти за стіл. Послідовність дій була порушена, але я сподіваюся, ми можемо це полагодити".
Передісторія:
- 1 квітня глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.
- Президент Володимир Зеленський 28 березня повідомляв, що Україна отримала новий текст угоди від США. Тоді він наполіг, що Україна не готова визнати надану в останні роки американську допомогу боргом.
- Президент США Дональд Трамп на вихідних пообіцяв "великі проблеми" Зеленському за відмову від угоди про надра.
Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.