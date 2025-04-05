Міністр фінансів США розкритикував Зеленського і оточення: Угода не подобається тим, чиї руки в касі

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який веде переговори про українські надра, заявив, що президент України Володимир Зеленський "підірвав те, що мало бути найпростішою річчю у світі" під час сварки з керівництвом США у Білому домі, а також заявив, що Зеленський "був артистом" і "отримує недосконалі поради" від свого оточення.

Джерело: Бессент в інтерв'ю Такеру Карлсону, який раніше брав інтерв'ю в російського правителя Володимира Путіна

Деталі: Бессент розповів, що президент США Дональд Трамп попросив його укласти з Україною економічну угоду, бо це "було частиною його мирного плану".

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"Ми збираємося укласти угоду з українцями, і це вирішить кілька питань. По-перше, це зробить США і Україну партнерами, щоб пов'язати нас більш тісно. По-друге, це буде символом для російського керівництва, що США не кидають Україну. І, що важливо, по-третє, це покаже американському народу, що ми маємо економічний інтерес і що ми не надаємо просто величезний грант... Тобто Україна виграє, ми виграємо, і це може бути довготермінове партнерство", - розписав міністр переваги можливої угоди.

Він поскаржився, що під час його приїзду до Києва Зеленський не захотів підписувати угоду й нібито обіцяв підписати її в Мюнхені, але й там цього не зробив. Після цього українці, за словами Бессента, "благали приїхати до Білого дому".

"І він (Зеленський – ред.) приїхав до Овального кабінету і підірвав те, що мало би бути найпростішою річчю в світі, яку можна зробити. Він мав з'явитися, дати пресконференцію, ми б мали приватний ланч, і якщо він хотів щось сказати... він міг би висловити свої претензії там. Все було на столі для підписання і воно не було підписано", – заявив Бессент.

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Ведучий Карлсон назвав Зеленського "необраним президентом держави-клієнта, чиї чиновники оплачуються напрямку американськими платниками податків, враховуючи їхні пенсійні виплати".

Бессент на це зазначив, що в Україні найнижчий пенсійний вік у Європі – 60 років (насправді в Україні пенсійний вік залежно від набутого особою страхового стажу становить 60, 63 і 65 років – ред.).

На питання Карлсона, чому Зеленський дозволяє собі підвищений тон на адресу Трампа, Бессент сказав: "Він був артистом, щось на кшталт водевілю. І він був звичайною людиною, кинутою в складний час, піднявся до небес, був героєм і, я думаю, застряг. І, я думаю, перед величезним тиском… Я думаю, він отримує не найкращі поради, його радники недосконалі".

Він знову взявся розхвалювати можливу угоду про надра, заявляючи, що "вона гарантує, що гроші йдуть до американського народу і до українського народу" і "це справжнє економічне партнерство".

Пряма мова: "Знаєте, кому це не подобається? Людям, чиї руки в касі. Тому що ми регулювали потік грошей. Я думаю, це частина збою. Я сподіваюся, що це була помилка, а не особливість системи, і що це полагодили.

Ми очікуємо українську технічну команду на початку наступного тижня, і я сподіваюся, що ми зможемо підписати угоду, і повернутися до ситуації win-win. Тому що президент Трамп хотів укласти цю угоду з українцями, а потім піти до російського керівництва і показати їм, що ми стоїмо з українцями, але на економічній основі. І тоді в росіян буде стимул також сісти за стіл. Послідовність дій була порушена, але я сподіваюся, ми можемо це полагодити".

Передісторія:

1 квітня глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що Україна веде консультації зі США, аби досягнути підписання "взаємоприйнятного тексту" угоди про мінерали.

Президент Володимир Зеленський 28 березня повідомляв, що Україна отримала новий текст угоди від США. Тоді він наполіг, що Україна не готова визнати надану в останні роки американську допомогу боргом.

Президент США Дональд Трамп на вихідних пообіцяв "великі проблеми" Зеленському за відмову від угоди про надра.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.