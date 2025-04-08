ЗСУ відкинули окупантів біля Покровська, але втратили позиції на інших напрямках – DeepState

Українські військові відтіснили російські сили в районі селища Шевченко на південь від Покровська Донецької області. Водночас ворог просунувся у кількох інших точках на Донеччині, а також у Курській області Росії.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, Сили оборони України відкинули окупантів у населеному пункті Шевченко, що розташований південніше Покровська Донецької області.

Реклама:

Водночас окупанти просунулися в Часовому Яру та поблизу Новолюбівки на Донеччині.

Російські війська також відтіснили українських військових поблизу населеного пункту Гуєве в Курській області РФ.

Передісторія:

РЕКЛАМА: