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ЗСУ відкинули окупантів біля Покровська, але втратили позиції на інших напрямках – DeepState

Іван Д'яконовВівторок, 8 квітня 2025, 00:45
ЗСУ відкинули окупантів біля Покровська, але втратили позиції на інших напрямках – DeepState
Мапа: DeepState

Українські військові відтіснили російські сили в районі селища Шевченко на південь від Покровська Донецької області. Водночас ворог просунувся у кількох інших точках на Донеччині, а також у Курській області Росії.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, Сили оборони України відкинули окупантів у населеному пункті Шевченко, що розташований південніше Покровська Донецької області.

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Водночас окупанти просунулися в Часовому Яру та поблизу Новолюбівки на Донеччині.

Російські війська також відтіснили українських військових поблизу населеного пункту Гуєве в Курській області РФ.

Передісторія:

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  • В понеділок, 7 квітня, на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 57 авіаційних ударів, використавши 90 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1022 дронів-камікадзе та здійснили 4283 обстріли позицій українських військ і населених пунктів
  • За даними DeepState, у районі Лимана на Донеччині російські війська продовжують просування. Ситуація на ділянці Нове – Катеринівка – Невське продовжує загострюватися. Російські війська мають перевагу на цій ділянці фронту та здійснюють активні наступальні дії.

окупаціяДонецька областьросійсько-українська війна
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