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Кандидат у президенти Румунії прагне заборонити транзит українського зерна

Олег Павлюк, Іван Д'яконовВівторок, 8 квітня 2025, 04:01
Кандидат у президенти Румунії прагне заборонити транзит українського зерна
Віктор Понта. Фото: Reuters

Колишній прем’єр-міністр Румунії Віктор Понта, який балотується в президенти як незалежний кандидат, заявив про намір заблокувати транзит українського зерна через румунські порти в разі перемоги. 

Джерело: Понта в інтервʼю агентству Reuters, передає "Європейська правда"

Деталі: Понта пояснив, що виступає за допомогу Україні, зокрема шляхом транзиту зброї та навчання українських пілотів, але не підтримує транзит українського зерна.

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"Останніми роками здійснювалась політика надання переваги українському зерну з погляду доступу до портових потужностей на шкоду румунському зерну, і румунські фермери сильно постраждали від цього", – пояснив політик.

У більш загальному плані Понта розповів, що схвалює нинішні "радикальні зміни" у США і в разі перемоги на президентських виборах буде провадити політику "Румунія насамперед".

Вона полягає, зокрема, у підтримці вступу до ЄС Молдови і Західних Балкан, а також у стратегічному партнерстві з Польщею і Туреччиною – головною військовою силою в Чорному морі.

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52-річний Віктор Понта – колишній лівий прем'єр-міністр Румунії, який змінив погляди на крайні праві. Він пішов з посади глави уряду у 2015 році після смертельної пожежі в нічному клубі.

Згідно з опитуваннями громадської думки, Понта має шанси вийти до другого туру виборів президента Румунії разом з лідером ультраправої опозиції Джордже Сіміоном.

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