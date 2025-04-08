Кандидат у президенти Румунії прагне заборонити транзит українського зерна

Колишній прем’єр-міністр Румунії Віктор Понта, який балотується в президенти як незалежний кандидат, заявив про намір заблокувати транзит українського зерна через румунські порти в разі перемоги.

Джерело: Понта в інтервʼю агентству Reuters, передає "Європейська правда"

Деталі: Понта пояснив, що виступає за допомогу Україні, зокрема шляхом транзиту зброї та навчання українських пілотів, але не підтримує транзит українського зерна.

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"Останніми роками здійснювалась політика надання переваги українському зерну з погляду доступу до портових потужностей на шкоду румунському зерну, і румунські фермери сильно постраждали від цього", – пояснив політик.

У більш загальному плані Понта розповів, що схвалює нинішні "радикальні зміни" у США і в разі перемоги на президентських виборах буде провадити політику "Румунія насамперед".

Вона полягає, зокрема, у підтримці вступу до ЄС Молдови і Західних Балкан, а також у стратегічному партнерстві з Польщею і Туреччиною – головною військовою силою в Чорному морі.

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52-річний Віктор Понта – колишній лівий прем'єр-міністр Румунії, який змінив погляди на крайні праві. Він пішов з посади глави уряду у 2015 році після смертельної пожежі в нічному клубі.

Згідно з опитуваннями громадської думки, Понта має шанси вийти до другого туру виборів президента Румунії разом з лідером ультраправої опозиції Джордже Сіміоном.