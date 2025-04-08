Європа нарощує виробництво боєприпасів на тлі зростаючих загроз – ISW

Європейські союзники України активно збільшують виробництво артилерійських боєприпасів і усувають проблеми дефіциту компонентів, які гальмують темпи постачання озброєння.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Німецький оборонний концерн Rheinmetall 7 квітня оголосив про придбання та перепрофілювання компанії Hagerdorn-NC, яка спеціалізується на виробництві нітроцелюлози, для зміцнення ланцюгів постачання ракетного палива для боєприпасів, зокрема, для 155-мм артилерійських снарядів.

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Дослівно: "Rheinmetall вже має виробничі потужності у Швейцарії, Іспанії та Південній Африці. До 2028 року компанія планує збільшити обсяги виробництва пороху більш ніж на 50%. Її дочірнє підприємство Nitrochemie Aschau із 2022 року вже наростило виробництво на 60% і має намір збільшити потужності ще на 40% до середини 2025 року".

Деталі: ISW також звертає увагу на проблему залежності від Китаю. У квітні 2024 року генеральні директори Rheinmetall Армін Паппергер та Saab Мікаель Йоханссон заявили, що КНР постачає більшість компонентів боєприпасів до Європи, що створює вузькі місця у виробничому процесі.

У відповідь на це, Rheinmetall у 2025 році розширила джерела постачання бавовняних волокон (основної сировини для нітроцелюлози) з Європи та країн-партнерів ЄС і створила стратегічний запас на кілька років уперед.

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Ключові висновки ISW за 7 квітня: