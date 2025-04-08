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Європа нарощує виробництво боєприпасів на тлі зростаючих загроз – ISW

Іван Д'яконовВівторок, 8 квітня 2025, 04:23
Європа нарощує виробництво боєприпасів на тлі зростаючих загроз – ISW
Фото: Getty Images

Європейські союзники України активно збільшують виробництво артилерійських боєприпасів і усувають проблеми дефіциту компонентів, які гальмують темпи постачання озброєння.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Німецький оборонний концерн Rheinmetall 7 квітня оголосив про придбання та перепрофілювання компанії Hagerdorn-NC, яка спеціалізується на виробництві нітроцелюлози, для зміцнення ланцюгів постачання ракетного палива для боєприпасів, зокрема, для 155-мм артилерійських снарядів. 

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Дослівно: "Rheinmetall вже має виробничі потужності у Швейцарії, Іспанії та Південній Африці. До 2028 року компанія планує збільшити обсяги виробництва пороху більш ніж на 50%. Її дочірнє підприємство Nitrochemie Aschau із 2022 року вже наростило виробництво на 60% і має намір збільшити потужності ще на 40% до середини 2025 року".

Деталі: ISW також звертає увагу на проблему залежності від Китаю. У квітні 2024 року генеральні директори Rheinmetall Армін Паппергер та Saab Мікаель Йоханссон заявили, що КНР постачає більшість компонентів боєприпасів до Європи, що створює вузькі місця у виробничому процесі. 

У відповідь на це, Rheinmetall у 2025 році розширила джерела постачання бавовняних волокон (основної сировини для нітроцелюлози) з Європи та країн-партнерів ЄС і створила стратегічний запас на кілька років уперед.

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Ключові висновки ISW за 7 квітня:

  • Кремль продовжує заперечувати легітимність українського уряду, стверджуючи, що Україна не є легітимним партнером по переговорах, і вимагає зміни українського уряду та демілітаризації.
  • Українські офіційні особи не повідомляли про жодні російські ракетні удари дальнього радіусу дії або удари безпілотників в ніч з 6 на 7 квітня або вдень 7 квітня після найбільшого за останній місяць авіаудару, нанесеного Росією в ніч з 5 на 6 квітня.
  • Європейські союзники України продовжують нарощувати внутрішнє виробництво озброєнь і вирішувати проблеми дефіциту, що перешкоджають виробництву артилерійських боєприпасів.
  • Російська влада, ймовірно, сприяла видаленню відомого російського інсайдерського каналу з Telegram в рамках постійних зусиль, спрямованих на обмеження російського інформаційного простору.
  • Російські війська просунулися вперед у Бєлгородській області та поблизу Сіверська, Торецька, Покровська і Великої Новосілки, а також на заході Запорізької області.
  • Кремль продовжує використовувати свою програму "Час героїв" для мілітаризації регіональних органів влади та суспільства в окупованій Україні.

ISWзброяЄС
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