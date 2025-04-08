Канада ще не вирішила, чи приєднуватиметься до миротворчої місії в Україні після війни

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна ще не ухвалила остаточного рішення щодо участі у миротворчому контингенті в Україні після завершення війни.

Джерело: Карні в інтерв’ю Radio-Canada

Деталі: Прем’єр розповів, що рішення Канади приєднатися до миротворчих зусиль залежатиме від обставин.

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"Канада входить до "коаліції охочих", яку очолюють Франція та Велика Британія. Це одна із тем моїх обговорень із цими двома лідерами", – заявив Карні.

Карні наголосив на неприпустимості укладення будь-яких мирних домовленостей, які не будуть підтримані самою Україною, а також категорично відкинув можливість виконання будь-яких ультиматумів Кремля щодо політичного керівництва України.

Пряма мова: "Я дуже пишаюся роллю уряду Канади та підтримкою канадцями українського народу. Для мене неприйнятні будь-які домовленості про мир, на які не погодиться Україна, а також вимоги російського диктатора Путіна замінити Володимира Зеленського на посаді президента".

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