Канада ще не вирішила, чи приєднуватиметься до миротворчої місії в Україні після війни
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна ще не ухвалила остаточного рішення щодо участі у миротворчому контингенті в Україні після завершення війни.
Джерело: Карні в інтерв’ю Radio-Canada
Деталі: Прем’єр розповів, що рішення Канади приєднатися до миротворчих зусиль залежатиме від обставин.
"Канада входить до "коаліції охочих", яку очолюють Франція та Велика Британія. Це одна із тем моїх обговорень із цими двома лідерами", – заявив Карні.
Карні наголосив на неприпустимості укладення будь-яких мирних домовленостей, які не будуть підтримані самою Україною, а також категорично відкинув можливість виконання будь-яких ультиматумів Кремля щодо політичного керівництва України.
Пряма мова: "Я дуже пишаюся роллю уряду Канади та підтримкою канадцями українського народу. Для мене неприйнятні будь-які домовленості про мир, на які не погодиться Україна, а також вимоги російського диктатора Путіна замінити Володимира Зеленського на посаді президента".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 4 квітня повідомив, що військові представники так званої "коаліції рішучих", яка готова відправити свої війська в Україну, регулярно зустрічатимуться протягом наступних тижнів для обговорення деталей миротворчої місії.
- Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер і французький президент Емманюель Макрон під час розмови в суботу, 5 квітня, обговорили роботу "коаліції рішучих" із розміщення військового контингенту в Україні.